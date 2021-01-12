8成台灣人期盼加入聯合國！　游盈隆曝關鍵：看蔡總統怎麼打球

▲美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／達志影像）



記者邱茀濱／綜合報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）即將訪台，國民黨主席江啟臣今（12）日受訪時，呼籲蔡總統應向對方表達台灣希望重返聯合國。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆也發文指出，江啟臣不顧中共不開心，都大膽這麼說了，「辣台妹總統又有什麼不好說的嗎？」

針對蔡英文會見克拉芙特時應該講什麼？游盈隆在臉書撰文說，克拉芙特女士訪台意義重大，大家非常好奇且關心的是，蔡英文總統會當面提出「台灣加入聯合國」或「中華民國重返聯合國」的願望嗎？

游盈隆表示，2008年總統大選時「入聯」、「返聯」公投同意票加起來超過1千萬人，加上多次全國性民調當顯示，高達8成以上的台灣人期盼加入聯合國，這是清清楚楚的台灣主流民意，但蔡英文自2016年5月上台以來，卻絕口不提「台灣加入聯合國」的主張，令無數台灣人百思不解。

「這次美國現任駐聯合國大使克拉芙特訪台，拜會總統府時，就是蔡英文總統提出『台灣入聯』或『中華民國返聯』的最適當時刻。」游盈隆點出關鍵，某個角度來說，克拉芙特訪台就是美國共和黨政府餵球給蔡總統打，至於會不會打？打的好不好？大家都在看。

游盈隆認為，連國民黨主席江啟臣都建議蔡英文應向對方提出「重返聯合國」的主張，江啟臣不顧中共不開心，都大膽這麼說了，辣台妹總統又有什麼不好說的嗎？最後並強調「說真話，講真話，除了真話，還是真話！」

事實上，江啟臣上午受訪時強調，國民黨的一貫立場是親美和陸，任何支持台灣的國際友人都歡迎；他希望克拉夫特這次來台不是單純的畢業旅行，而是真正能延續台美實質永續關係的提升，呼籲蔡英文與外交部長吳釗燮能當面向克拉夫特表達台灣希望重返聯合國。

▲游盈隆。（圖／記者屠惠剛攝）



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