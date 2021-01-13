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大江封館消毒...結果染疫醫師記錯了　網挺：提早大掃除也不錯

▲染疫醫師排除去大江，大江虛驚一場

▲中壢大江購物中心開幕以來，幾乎是全年無休。（圖／翻攝自大江臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢大江購物中心開幕以來，幾乎是全年無休，因地下美食街有許多知名美食，加上停車免費，長年來擁有許多忠誠顧客，12日因案838染疫醫師指稱，8日曾到大江購物中心美食街吃丼飯，引起日內曾到大江的顧客相當驚惶，而大江亦配合相關單位，進行封館全面消毒，同時加強防疫措施。▲染疫醫師排除去大江，大江虛驚一場

▲大江配合相關單位，進行封館全面消毒。（圖／ET資料照）▼大江臉書PO出暫停營業。（圖／翻攝自大江臉書）

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▲染疫醫師排除去大江，大江虛驚一場

未料，案838醫師晚間又更新足跡「8日沒去大江吃丼飯」，訊息於大江粉專發布後，大江顧客紛紛留言：「農曆年，提早大掃除也不錯！」、「呼～來杯烏龍茶吧！沒事沒事！」、「丼飯覺得委屈，收驚去~」。

而在地的臉書社團網友也紛紛回應：「希望這次的記憶是可靠的，要不然會造成更混亂的恐慌」、「心存感激啦，希望醫生跟護理師趕快好起來！加油！」、「大江有全國知名度了（QQ)」、「明天就來去大江吃飯挺一下」、「誤會即時澄清最重要，不要牽連到無辜商家就好！」

根據中央疫情指揮中心資料，案838為北部某醫院醫師，曾照顧新冠重症個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於12日確診；原疫情指揮中心公布醫師足跡於1月8日到大江購物中心美食街用餐，同日晚間進一步更新，調查醫師記憶與實際有所有出入，8日正常上下班，排除在大江活動。

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