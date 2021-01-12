14歲少年3度罹癌「必須削掉左臉」　單親爸只剩400元：救救我兒子

▲許少從7歲罹患惡性腫瘤、9歲復發，11歲治癒後享受了不到3年的正常生活，14歲的今天再次罹癌。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市淡水區一名少年7歲罹癌，治療2年後又復發，11歲才以正常人的身分回到校園，但到了14歲的今天又再度復發，左臉的牙齦跟牙齒已經被癌細胞啃光，必須削去大部分的左臉才能保命，父親傷心欲絕說，不斷打工、跟親友借錢來支付高額醫藥費，現在戶頭只剩400元，真的不知道怎麼活。

▲少年因為癌症，削去部分左臉，並用左小腿的骨頭進行臉部重建。（圖／記者陳雕文攝）

曾擔任廚師的許姓爸爸表示，跟前妻離婚時兒子才2歲，由他獨自扶養，沒想到兒子在7歲被診斷出臉部長了惡性腫瘤，許爸爸拿出所有的積蓄，並辭去工作專心照顧孩子，陪孩子度過1年化療、1年在家休養及觀察的日子，後來腫瘤慢慢消失，原本以為沒事了，沒想到…

許爸爸說，「兒子9歲時惡性腫瘤突然復發，且狀況更加嚴重，必須削去部分左臉，他只能四處跟親友借錢、尋找坊間基金會的協助，再次進入2年的化療、觀察的奮戰期，重大手術讓兒子的臉部不再完整，還用了左小腿部分的骨頭重建，使臉不至於太過凹陷，但不可能回到原本的樣貌，讓兒子非常自卑。」

▲許爸爸花12萬5千元進行基因檢測，看到震撼的結果讓他心碎。（圖／許爸爸提供）

兒子11歲恢復健康，努力重回學生生活，也開始慢慢對餐飲科有了興趣，希望將來能走相關科系，許爸爸則身兼2份工作，努力還親友錢，生活看似慢慢有了起色，但去年某天，許爸爸發現14歲兒子凹陷的左臉腫得不像話，他心涼了一半，心想，「不會吧…」

▲許姓少年在14歲某日左臉腫脹，許爸爸要求兒子張嘴，看到腫瘤的當下簡直嚇壞了。（圖／許爸爸提供）

他要求兒子嘴張開，接著看到已經把牙齦、牙齒啃光的腫瘤，許爸爸簡直嚇壞了，迅速帶兒子衝回醫院，花了12萬5千元進行基因檢測，看到出爐的結果，許爸爸含著眼淚說不出話…第3期惡性腫瘤來臨，左臉必須再次開挖才能保命！且這次要削去右小腿的骨頭進行臉部重建。

據了解，許姓少年被安排於本月20日進行手術，但手術費需要20萬…接下來一年的住院、化療等醫藥費用大約需60萬，且全天都要有人照料，戶頭只剩400元的許爸爸哽咽說，「醫生還告訴我，就算撐過手術，如果後續藥物的治療無效，兒子也只剩半年的命，我該怎麼救兒子…我希望，有奇蹟可以救救我的兒子！看著他無助躺在病床，我好希望老天馬上拿我的命跟兒子換。」

▼許少曾想就讀餐飲科系，如今又要進醫院，讓他失望又無奈，念書的機會再次被病魔剝奪。（圖／許爸爸提供）

▼許爸爸心痛不已，只求奇蹟出現。（圖／記者陳雕文攝）