吃出來的癌！她「愛辣愛燙又愛喝」確診食道癌...醫提5大警覺症狀

▲醫師提醒，食道癌多半是「吃來的」，愛吃辣、愛喝啤酒的族群要當心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

愛吃辣、愛喝熱湯小心食道癌上身！一名48歲汪小姐除了愛吃辣、愛喝熱湯，日常也很愛喝啤酒，去年開始，時常有想打嗝的感覺，且喉嚨也有些微卡卡緊鎖的感覺，進一步檢查才發現，上食道黏膜細胞有一處已出現明顯病變，經由切片病理檢查，確診罹患早期食道癌。

汪小姐自述，平時三餐的基本配備就是一罐辣椒醬一定要準備在桌上，還要再來上一碗熱熱的湯，溫度最好是冒煙微燙口，每天回家前都會固定在住家樓下的便利商店帶上一手啤酒，邊追劇邊喝，「身旁同事親友每次看到我吃東西的習慣都會提醒不要吃太辣以及喝太燙，要小心食道癌的發生，但我認為哪有這麼嚴重！」

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日前因親友積極催促並安排汪小姐到去做無痛內視鏡檢查，透過內視鏡一看，上食道黏膜細胞有一處已出現明顯病變，經由切片病理檢查，確診罹患早期食道癌，所幸發現得早，目前遵循醫師後續的指示治療。

▲愛喝熱湯也要當心溫度過高，可能會增加食道癌的機率。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

北投健康管理醫院梁程超副院長提醒食道癌好發於50～70歲，雖主要以男性居多，但國人罹患食道癌有高達9成是鱗狀細胞癌，其誘發的主要原因與抽菸、喝酒、含亞硝胺的食物（香腸、臘肉等）、溫度過熱的飲食有關。

另外，衛福部曾公布，根據台灣社區世代研究發現，菸、酒、檳對食道癌終身風險，有飲酒、吸菸、嚼檳榔者，罹患食道癌與無上述三項不良習慣者的機率分別為的3.80、2.29、2.62倍。

梁程超強調，食道癌可以說是一種吃出來的癌症，若愛喝熱湯也要當心溫度過高，可能會增加罹患食道癌的機率，世界衛生組織（WHO）已將超過攝氏65度的熱飲界定為可能的致癌因子。

梁程超提醒，若有「吞嚥困難、吞嚥疼痛、食道常有異物感、胸骨悶痛、不明原因長期咳嗽及體重下降」等5大症狀，應提高警覺盡快就醫安排檢查，建議可安排無痛舒眠腸胃內視鏡檢查，利用窄頻內視鏡的特性，可清楚觀察食道黏膜組織型態，可快速判斷是否為早期癌症病變。