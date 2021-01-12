醫院爆2本土案例！桃園3處今停業消毒...Xpark、JETS嘉年華說話了

▲一家收治新冠肺炎患者醫院疑似管控不當，有醫師和護師2名遭感染。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者彭懷玉／台北報導

一家收治新冠肺炎患者醫院疑似管控不當，有醫師和護師2位遭感染，院方急撤離全部患者，並拒收病患，昨晚該市衛生局通知，要求3家大型購物中心閉館，進行大規模消毒作業，桃園IKEA、大江購物中心、台茂購物中心今（12日）相繼公告「暫停營業一天」，而Xpark今正常營業，Xpark說，館內一直有確實執行消毒部分，時間點都會盡量安排在閉館後或開館前，目前並沒有收到相關足跡到過Xpark。

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▲Xpark今天正常營業，Xpark說，館內一直有確實執行消毒部分。（圖／記者彭懷玉攝）

中央疫情指揮中心今（12日）原訂下午2點召開記者會，由於匡列人數增加，延至2:20才召開。指揮官陳時中表示，今新增兩例境外移入、兩例本土病例，感染者為醫師和護理師，彼此為男女朋友密切接觸者，隨即緊急發動疫調及必要處置，並沒有院內感染擴大情形。陳時中澄清，為醫院「感染」非「群聚」，採檢464人均為陰性，是不幸中大幸。

陳時中說，目前公布的軌跡有點錯誤，案838於1/8有到大江購物中心美食街、9日到星巴克國際門市及振宇五金行等3處，而桃園衛生局根據839口述到過的地方進行消毒，不過有些是在感染期之前，像是台茂是12/31去，會與警政單位核對，清楚確認足跡後會立刻對外公布。針對春節期間民眾可能群聚出遊，陳時中表示，目前並沒有針對春節出遊的強化方案。

Xpark表示，今天正常營業，館內一直有確實執行消毒部分，時間點都會盡量安排在閉館後或開館前；高鐵旁廣場的JETS嘉年華則說，園區本來就是例休週二，今天本不營業，昨天主要是因遇上大雨、地上泥濘，才會閉園一天，跟疫情無關，目前沒有接到衛生局相關訊息，如有進一步消息，會配合疫情指揮中心的指示辦理。

▲北部醫院2醫護群聚感染，大江購物中心無預警店休一日。（圖／記者陳以昇攝）

在桃園IKEA、大江購物中心、台茂購物中心今（12日）暫停營業一天，進行館內全面消毒作業，而桃園華泰名品城、新光影城、Xpark皆為正常營業。