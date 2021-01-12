　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫院爆2本土案例！桃園3處今停業消毒...Xpark、JETS嘉年華說話了

▲▼病人,生病,醫院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一家收治新冠肺炎患者醫院疑似管控不當，有醫師和護師2名遭感染。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者彭懷玉／台北報導

一家收治新冠肺炎患者醫院疑似管控不當，有醫師和護師2位遭感染，院方急撤離全部患者，並拒收病患，昨晚該市衛生局通知，要求3家大型購物中心閉館，進行大規模消毒作業，桃園IKEA、大江購物中心、台茂購物中心今（12日）相繼公告「暫停營業一天」，而Xpark今正常營業，Xpark說，館內一直有確實執行消毒部分，時間點都會盡量安排在閉館後或開館前，目前並沒有收到相關足跡到過Xpark。

▲Xpark水生公園8/7開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Xpark今天正常營業，Xpark說，館內一直有確實執行消毒部分。（圖／記者彭懷玉攝）

中央疫情指揮中心今（12日）原訂下午2點召開記者會，由於匡列人數增加，延至2:20才召開。指揮官陳時中表示，今新增兩例境外移入、兩例本土病例，感染者為醫師和護理師，彼此為男女朋友密切接觸者，隨即緊急發動疫調及必要處置，並沒有院內感染擴大情形。陳時中澄清，為醫院「感染」非「群聚」，採檢464人均為陰性，是不幸中大幸。

陳時中說，目前公布的軌跡有點錯誤，案838於1/8有到大江購物中心美食街、9日到星巴克國際門市及振宇五金行等3處，而桃園衛生局根據839口述到過的地方進行消毒，不過有些是在感染期之前，像是台茂是12/31去，會與警政單位核對，清楚確認足跡後會立刻對外公布。針對春節期間民眾可能群聚出遊，陳時中表示，目前並沒有針對春節出遊的強化方案。

Xpark表示，今天正常營業，館內一直有確實執行消毒部分，時間點都會盡量安排在閉館後或開館前；高鐵旁廣場的JETS嘉年華則說，園區本來就是例休週二，今天本不營業，昨天主要是因遇上大雨、地上泥濘，才會閉園一天，跟疫情無關，目前沒有接到衛生局相關訊息，如有進一步消息，會配合疫情指揮中心的指示辦理。

▲北部醫院疑2醫護群聚感染，大江購物中心無預警店休消費者卡門外。（圖／記者陳以昇攝）

▲北部醫院2醫護群聚感染，大江購物中心無預警店休一日。（圖／記者陳以昇攝）

在桃園IKEA、大江購物中心、台茂購物中心今（12日）暫停營業一天，進行館內全面消毒作業，而桃園華泰名品城、新光影城、Xpark皆為正常營業。

ET快訊
2醫護染疫「部分軌跡未明確」　鄭文燦：二輪疫調還在查
家裡秒提高5度！「禦寒神器」3步驟黏上窗　女星實測：真的暖
高雄、台南市警局長撤換！　確認接任人選出爐
高中妹酒後認錯男友！男戰2次嚇到鎖門　她全裸敲門還要

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打造后羿棄兵療癒空間　「插畫界奧斯卡」首度移師台北國際書展！

疫情升溫「2醫護染疫」！部分軌跡未明確　鄭文燦：二輪疫調追查中

醫師傳染給女友染疫　SARS急診醫師憂社區感染：不普篩很不謹慎

買咖啡問女店員「有套套嗎？」他一聽回應誤會大了　網：故意的齁

寒流吃火鍋超爽！一看塑膠湯匙「編號有玄機」...6號千萬別用

美麗珊瑚花園成千瘡百孔！海底玩家揭嚴重警訊：今年要注意東北角

1723間防疫旅館已滿！中市旅宿業優惠家屬入住　每晚最低800

台中暖暖包大缺貨！民眾勤跑賣場「等72小時」嘆：有那麼難嗎

知名飯店歧視雙性人判賠20萬！勝訴意義：「強迫出櫃」已觸法

染疫醫師可領35萬補償金！護理師女友「非照顧患者感染」需研議

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

50歲光良炸出「6塊腹肌」在家自己練　慶功宴再脫...女生忍不住摸下去！！

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

吳宗憲讓辛龍「在自己世界沉澱一下」　求大家放過：我到底還要扛多少

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

打造后羿棄兵療癒空間　「插畫界奧斯卡」首度移師台北國際書展！

疫情升溫「2醫護染疫」！部分軌跡未明確　鄭文燦：二輪疫調追查中

醫師傳染給女友染疫　SARS急診醫師憂社區感染：不普篩很不謹慎

買咖啡問女店員「有套套嗎？」他一聽回應誤會大了　網：故意的齁

寒流吃火鍋超爽！一看塑膠湯匙「編號有玄機」...6號千萬別用

美麗珊瑚花園成千瘡百孔！海底玩家揭嚴重警訊：今年要注意東北角

1723間防疫旅館已滿！中市旅宿業優惠家屬入住　每晚最低800

台中暖暖包大缺貨！民眾勤跑賣場「等72小時」嘆：有那麼難嗎

知名飯店歧視雙性人判賠20萬！勝訴意義：「強迫出櫃」已觸法

染疫醫師可領35萬補償金！護理師女友「非照顧患者感染」需研議

國安基金護盤共投入7.5億　出清持股淨賺2.58億

蔡英文出席熊震球公祭頒發褒揚令　承諾守護台海和平穩定

打造后羿棄兵療癒空間　「插畫界奧斯卡」首度移師台北國際書展！

腦瘤開刀後首度春訓　楊岱均有視差：回來已成功一半

年節送禮好選擇！張麗善、游錫堃推廣雲林茂谷柑　助果農過好年

超特別「舒肥蝦」鮮甜太銷魂！台南人氣麵館　老饕必點軟嫩雞肉飯

拜登就職籌備中！主題定案「團結美國」　3前總統將出席…沒有川普

17歲雙胞胎畸戀共組家庭...還生下1女！家人怒斷決關係

金與正「失寵」遭政治局拔官？專家曝：等著當更大的官！

馬英九悼熊震球「老兵精神不能被遺忘」　公祭會場與蔡英文零互動

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

桃園IKEA「暫停營業一天」　大江購物中心也關門！

即／北部醫院爆醫護染疫！　「病人陸續撤出」

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

北部某醫院「2醫護疑染疫」　手術全停擺

快訊／北部醫院「官網掛了」一片空白！　疑爆群聚感染

指揮中心證實院內感染！國內首起醫師染疫

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

更多熱門

相關新聞

2醫護確診！醫院拉封鎖線停止探病

2醫護確診！醫院拉封鎖線停止探病

新冠肺炎疫情國內傳出首起醫師染疫事件，流行疫情指揮中心證實，該院醫師及另名護理師確診。今早院方得知消息後，已立即進行緊急處置，包括院區消毒、暫停開刀手術等，目前該院也禁止親友入內探病。一名民眾向《ETtoday新聞雲》爆料，今因與住院朋友約好探訪，在不知情的狀況下依約前往該院後，卻發現院內走廊拉起封鎖線，內部氣氛相當緊張。

醫師確診！女友護理師「有去科大上課」

醫師確診！女友護理師「有去科大上課」

北部醫院醫護確診本土+2　柯文哲提「SARS經驗」：對國家保持信心

北部醫院醫護確診本土+2　柯文哲提「SARS經驗」：對國家保持信心

增2境外自英、美入境！案837「英國專案檢疫期滿確診」

增2境外自英、美入境！案837「英國專案檢疫期滿確診」

禁探病！陳時中宣布「6措施」管制染疫醫院

禁探病！陳時中宣布「6措施」管制染疫醫院

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎桃園旅遊染疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

桃園IKEA「暫停營業一天」　大江購物中心也關門！

即／北部醫院爆醫護染疫！　「病人陸續撤出」

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

北部某醫院「2醫護疑染疫」　手術全停擺

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面