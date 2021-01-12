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北部醫院醫護確診本土+2　柯文哲提「SARS經驗」：對國家保持信心

▲▼柯文哲向疫情醫護致敬。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

▲柯文哲向疫情醫護致敬。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

國內新冠肺炎今天新增兩例本土病例，是北部某醫院的醫師與護理師，引發民眾恐慌。台北市長柯文哲12日喊話，向前線工作人員致敬，請大家一起保持信心、冷靜應對，對國家保持信心與希望，「請讓我們一起成為醫護人員的堅實後盾。」

北部醫院驚爆群聚感染，指揮中心心已匡列個案之醫院接觸者共464人，均已採檢，皆為陰性。柯文哲12日在臉書致謝醫護，他表示，正在醫療現場，以身阻險、防止疫情擴大的醫護，或者因為最近天冷，正負擔巨量照護工作的人員，在此說聲感謝，也請大家繼續對自己、對國家保持信心與希望。

柯文哲回憶，17年前的SARS在台灣蔓延，和平醫院爆發院內感染封院，被隔離者隔著玻璃，與窗外世界無言對望，有人跳窗逃逸、多名醫護殉職，慘痛記憶至今讓自己難忘。當年不只和平封院，創立超過百年的台大醫院急診部也首次被迫關閉，連門把都被驗出了SARS病毒，病毒與死亡的恐懼如影隨形。 「那段時間，台灣的天空像被罩上黑紗，但我們上下一心，咬牙撐到了天亮。」

他表示，如今再度與新冠肺炎艱苦作戰，有了SARS的經驗、舉國上下的警覺，去年守住了台灣。放眼全世界，已有超過7,000名醫護人員因為COVID-19殉職，防疫視同作戰，自己完全理解在這場艱困的戰役中，第一線的醫護人員，身體與心理上所背負的壓力與風險有多沉重。

柯文哲信心喊話：「17年前我們撐過去了，這次一定也可以，因為我們比起17年前更有經驗、更有方向。請讓我們一起成為醫護人員的堅實後盾，一起為他們加油。」

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