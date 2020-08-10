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那年夏天我們一起「救將」　均齡22歲的防救災體驗營

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▲▼「2020年救將！防救災體驗營」8月8日下午移師苗栗慈濟展開分組體驗與設備操作（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

8月7日到9日在台中靜思堂、苗栗慈濟園區舉辦「2020年救將！防救災體驗營」，來自台灣各地共70位年輕人前來體驗、學習，平均年齡22歲的體驗營中，最年輕是18歲，最年長是35歲，8月8日下午展開各組實境與教育訓練，這群年輕人捨棄遊玩的時間，利用3天體驗防災、救災，希望未來有機會在災害環境中協助與服務。

全台首座「慈濟防備災教育中心」於2019年7月在苗栗慈濟園區啟用，「2020年救將！防救災體驗營」在8月8日下午移師苗栗慈濟展開分組體驗與設備操作學習，共分為住屋、綠能、物管運輸、安管資通、餐食水暖、人文紀錄6個組別，在慈濟志工包含慈濟急難救助隊指導下，展開任務。

立秋後的午後依舊炙熱，負責住屋組的年輕人在太陽下展開蓋組合屋的工作。剛考上大學的林淨蓮邀約朋友一起來參加，在看各組影片時，覺得組裝房子很特別，因此選擇了住屋組。林淨蓮表示，第一次動手組裝房子，雖然在太陽下很熱，很辛苦，但覺得很好玩，希望以後有機會可以再參加。

林淨蓮認為組裝房子要有力氣、耐心、團隊合作，要知道哪一片放哪裡，哪裡用長的螺絲、哪裡用短螺絲，但如果沒有慈濟急難救助隊的志工教學，得花上很久的時間，因此很感恩志工。

▲▼「2020年救將！防救災體驗營」8月8日下午移師苗栗慈濟展開分組體驗與設備操作（圖／慈濟基金會提供）

▲剛考上大學的林淨蓮和朋友一起來參加營隊，雖然在太陽下很熱，但他覺得第一次動手組裝房子是很特別的體驗。

救災現場常看到的慈濟熱食，這次在餐食水暖組體驗，這群年輕人要學習用有限的食材、調味料，在最短時間內完成兼具衛生、營養的料理。

「組長！這是要切絲還是切片？」「組長！豆干怎麼處理?」這一位學員口中的組長本身從事餐飲業工作十多年，儘管原料有限，依舊指揮若定。35歲的陳柏宏是澳洲大堡礁的餐廳大廚，因新冠病毒疫情而回到台灣，非常注重衛生的他看到學員用手套拿廚餘桶，請學員放下後立刻把手套換掉。

雖然任務只要四道菜，但陳柏宏平時主要作義大利料理、西點麵包。陳柏宏指出，對於這個任務比較緊張，因為環境、人都不同。平時在餐廳，這次是外燴；平時有來自各國的專業廚師幫忙，要什麼材料都有，但這次調味料只有醬油、番茄醬，而且其他學員都不是專業的，甚至平時沒有在下廚。

▲▼「2020年救將！防救災體驗營」8月8日下午移師苗栗慈濟展開分組體驗與設備操作（圖／慈濟基金會提供）

▲模擬救災現場提供熱食的餐食水暖組，這群年輕人要用有限的食材、調味料完成四道菜。

「你紅蘿蔔切丁切的很好，我相信白蘿蔔也可以。」「你番茄切完還有什麼？幫我洗沾板，要切豆干。」陳柏宏一邊料理、切絲，一邊指導學員，也不忘鼓勵學員。陳柏宏說：他們有他們的思考方式是我想不到的，我不是在各項都擅長，大家是來互相交流的。陳柏宏覺得這次任務的環境對他很有挑戰性，但他認為：在災區，這些慈濟志工的環境更克難，我很佩服他們。雖然我有受過專業訓練，但不一定是最會煮，因為我要適應這個環境，還要克服去變通。

▲▼「2020年救將！防救災體驗營」8月8日下午移師苗栗慈濟展開分組體驗與設備操作（圖／慈濟基金會提供）

▲35歲的陳柏宏是餐廳大廚(著背心)，帶領一群很少下廚的學員完成任務。

同樣是馬鈴薯，黃隊以咖哩料理，綠隊則是清燉，傍晚的苗栗園區傳來陣陣菜香，所有人員在月光下享用簡單卻用心製作的晚餐。尤其餐食水暖組學員吃到自己切的菜很開心，跟洗菜的夥伴一起用餐更特別。「洗不完的菜，從洗紅蘿蔔到切紅蘿蔔，一位切丁、一位切片。」「很好吃，高麗菜燙很久，因此很入味。」還有平時不常吃的芹菜，也因為是自己切而感到特別好吃。

營隊窗口田智賢表示，這次原本在寒假舉辦，因應疫情延後到暑假，對學員來說是要克服熱，很讚嘆他們利用假日來參加活動、完成任務，希望透過年輕人的力量，一起構思防災課程，宣導防災知識。

▲▼「2020年救將！防救災體驗營」8月8日下午移師苗栗慈濟展開分組體驗與設備操作（圖／慈濟基金會提供）

▲年輕人用心切菜，希望大家吃到時都能感受到他們的心意。

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