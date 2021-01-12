蓬佩奧批「泛民派大搜捕」是暴行　林鄭月娥諷雙標

▲香港53位泛民派人士涉嫌違反國安法被捕。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

香港53位泛民派人士因涉嫌違反香港國安法遭到逮捕，美國國務卿蓬佩奧表態港府此舉是暴行。對此，香港特首林鄭月娥今（12日）回應，呼籲外國社會放棄雙重標準，「用對待自己國家內部事務的立場態度標準，看待其他國家地區的事件。」

香港《文匯報》報導，林鄭月娥上午出席行政會議，並在會議開始前受訪。她提到，關於警方拘捕行動，因目前進入調查階段，稍後也會進行檢控，不做評論。

林鄭月娥表示，香港是法治社會，法律面前人人平等，「如果有人認為持有某種政治理念或者採取某些行動就可以逃避制裁，是不符合法律精神，也不符合香港的核心價值。」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

她指出，很多評論將事件與香港國安法拉上關係，並不斷進行抹黑，「香港國安法是由全國人大常委會制定，並且經過香港基本法18條的規定納入附件三，在香港公佈實施。既然相關法律適用香港，就要有法必依。」

針對港警6日的泛民派大搜捕行動，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當天就抨擊拘捕事件是暴行，並表示美國考慮制裁涉事者，包括考慮以限制駐美國的香港經濟貿易辦事處來回應。根據香港政府網站資料顯示，港府目前設有駐紐約、駐舊金山、駐華盛頓的經濟貿易辦事處。

對此，林鄭月娥回應，希望外國社會尊重其他國家地區對內部事務自主權，另一方面放棄雙重標準，用對待自己國家內部事務的立場態度標準，看待其他國家地區的事件。