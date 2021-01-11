案833、案834「自主健康管理」才確診！　莊人祥曝可能原因

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增6例境外移入（案830~案835），除了案825埃及移入家庭群聚之外，案833、案834都是在自主健康管理結束之後才被驗出來。發言人莊人祥表示，應該是在國外就感染發病，所以是時陰時陽，在檢疫所是陰性，後來被驗出來Ct值也比較高。

案833為菲律賓籍40多歲女性移工，去年12月20日來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，迄今無症狀；今年1月2日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性；後至公司安排單人宿舍進行自主健康管理，1月8日由仲介安排自費採檢，於今日確診，衛生單位已匡列個案接觸者共3人，均列為自主健康管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案834為印尼籍20多歲男性漁工，於去年12月25日來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；於今年1月7日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性；1月9日由仲介安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列個案接觸者共4人，均列為自主健康管理。

上述兩個案都是在自主健康管理期間和自主健康管理後發病，莊人祥坦言，之前案829也是完成自主健康管理才被驗出，

住院之後後鼻咽拭紙、痰液都是陰性，但抗體是陽性，猜測是在國外感染，在檢疫期滿是陰性，所以時陰時陽，今天新增的案例也會進一步注意。