5歲女童「顱腦損傷、失禁」慘死！父母聯手凌虐半年：對她很反感

▲5歲女童受虐慘死。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

記者鄭思楠／綜合報導

一出生就被送到老家和爺爺奶奶生活，長到5歲才回到父母身邊，小女孩小琳（化名）得到的不是加倍疼愛，竟是非人般的虐待。刀割、反綁、不給飯吃、腳踢……，種種殘忍對待，奪去了她年幼的生命。近日，廣東高院對該案作出了終審裁定。

據了解，1984 年出生的陳姓男子原本是廣東肇慶某國中老師，孔姓妻子無業，2012年二人生育一子，2014年，女兒小琳出生了。

剛出生不久，小琳被送到老家和爺爺奶奶共同生活，2019年8月，她才回到了父母身邊。這次團圓，對小琳而言卻是噩夢的開始，直到讓她丟了性命。

法院查明，2019年10月至2020年2月期間，陳男、孔女為發洩對小琳的不滿，經常採取刀割、衣架打、包裝繩反綁雙手吊在衣櫃上不讓睡覺、不給吃飯等方式對女兒實施虐待，造成孩子身體消瘦、重度營養不良及多處損傷。

2020年2月4日16時許，媽媽發現小琳尿褲子，將女兒一腳踢倒在地上，並用衣架朝后腰處打了兩下，之後要求孩子自己洗澡。

由於小琳穿衣服慢，陳男又踢了幾腳，將小琳踢暈倒地。之後，孩子送醫院搶救無效死亡。醫生對死因存疑而報警，陳男、孔女在醫院被逮捕。

經法醫對屍體檢驗鑑定，孩子是鈍性暴力致顱腦損傷死亡，且身上多處符合陳舊性損傷的病理改變特徵。

為人父母，為何對自己的親生女兒下如此狠手？「接她回來後發現她經常撒謊和偷家裡的零食吃，我們就對她反感，」陳男供述，「開始小琳是和我們一起睡的，我們發現她經常大小便失禁，覺得她比較髒，所以就不讓她跟我們一起睡。」

陳男進一步稱，「只要是不順心的，我就對她大打出手，而且我還想出來不讓她躺下來睡覺，經常晚上讓她在我房間裡的衣櫃前罰站，一站就站通宵，為了防止她睡著掉地上，我就用繩子綁住她的雙手，交叉綁緊兩邊櫃門，就算她站著睡著了也不會掉地上。」

孔女供述，一次，因為小琳夜裡偷吃零食，自己拿著水果刀在小琳腳背割了一個洞，之後用白糖止血草草了事。她稱，「我也說不出來什麼原因，可能是我和女兒感情不太好，她一出生就跟著爺爺奶奶長大的，直到近半年前才接回來，所以在感情上就不怎麼好，有時打她的時候我也是不知道怎麼那麼狠心打得下去，直到現在我都不相信我女兒被我們打死了。」

2月4日當晚，小琳被送院時已經死亡。醫生發現她身體瘦弱，嚴重營養不良，下巴、左腳背等有淤青、擦傷等被捆綁的傷痕，於是報警。

法院近日作出判決，以故意傷害罪、虐待罪判處陳男入獄16年；以故意傷害罪、虐待罪判處孔女入獄11年。

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