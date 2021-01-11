「漢堡挑掉洋蔥、吃一口倒掉」她見4舉動嘆：台北人真有錢

▲原PO看到朋友挑掉漢堡內的洋蔥、飲料喝一口倒掉，不禁感慨「台北人真有錢」。（示意圖／取自Flickr）

網搜小組／柯沛辰報導

「台北人好有錢！」一名女網友發文表示，她最近跟台北朋友出門吃東西，對方不是吃一口嫌東嫌西就拿去倒掉，就是各種挑食不吃、飲料喝一口就丟，讓她不禁覺得「台北人很有錢，可以這樣浪費！」掀起熱議。

原PO在PTT女板（Women）談到，她一群台北朋友很挑食，常常吃一口就把食物倒掉，吃一口不喜歡就不吃，「香蕉也是有點黑就整根丟掉，吃漢堡還會挑掉洋蔥！買個飲料喝一口就丟」。

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原PO感慨，台北人真有錢，都可以這樣浪費，「像我窮都不挑的，什麼都吃完，除了苦瓜」。

許多網友看完紛紛表示，「這些人是網紅嗎」、「我台北人，都打包帶走」、「我都把布丁蓋子舔乾淨」、「你好有錢，連苦瓜都不吃」、「都會區真的很多這種人，不一定很有錢，但每個都像無菌室裡面關到十八歲才出來似的」、「丟一句難吃就當垃圾，一點都不尊重為了被吃而死去的動物！」

不過，也有人不以為然，「你怎麼都認識這種人，可憐哪」、「你挑苦瓜可以，人家不吃洋蔥就是浪費」、「你朋友的問題，關台北屁事」、「物以類聚」、「不然勒，不好吃幹嘛強逼自己吃，你想吃就說阿！」引發論戰。

▼網友看法兩極，貼文一出，立刻引發論戰。（圖／翻攝自PTT）