美國取消美台交往限制　新華社：用最後瘋狂「撈翻本籌碼」

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9日宣布解除美國與台灣的官方交往限制。大陸官媒《新華社》10日晚間發出評論文章，指人們知道蓬佩奧等少數反華政客已四面楚歌，會通過「最後瘋狂」撈取「翻本籌碼」，但他們將「台灣牌」打到如此沒有下限，其用心可謂歹毒。

評論提到，所謂病急亂投醫，打「中國牌」一直以來就被美一些無良政客視為挽救自己政治生命的「救命稻草」，他們在台灣、香港、新疆等問題上頻頻插手，干涉中國內政，為的是牽制中國發展，為的是通過扮演反華急先鋒，為自己撈取政治資本。

評論指出，在台灣問題上，近來他們的危險行動更是變本加厲，從簽署所謂「台灣保證法」，到與台灣方面通過視頻形式進行所謂「政治軍事對話」，從宣布派美駐聯合國代表訪台，到宣布取消美台官方往來限制，這些政客在台灣問題上如此不擇手段，無非是想轉移矛盾，最後撈點「翻本籌碼」，根本不考慮中美兩國關係與兩國人民的長遠利益。

評論認為，中美關係是世界上最重要的雙邊關係。作為世界上第一和第二大經濟體，中美關係的好壞，不僅事關兩國和兩國人民的根本利益，也深刻影響全球福祉和世界局勢的走向。

評論強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。中方必將採取一切措施堅決維護自身主權、安全利益。美方如果任由這一小撮人在台灣問題上搞政治操弄，無疑會破壞中美關係的基石，「美方一些勢力若一意孤行，也勢必為此付出沉重代價。」

▼美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／達志影像）

