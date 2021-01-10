太平山明午後再度禁止入園！第三波「預警性機動管制」曝

▲太平山啟動第三波「預警性機動管制措施」。（圖／林務局羅東林區管理處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

強烈冷氣團把宜蘭太平山變成冰雪世界，今天雖稍有回暖，不過，氣象局預報指出，今（10日）入夜後，受強烈冷氣團影響，太平山可能再次下探0度以下。林管處稍早表示，考量接連上波雪期低溫及殘雪尚有的情況下，園區1月11-13日期間，仍然會視道路結冰及積雪情況，實施預警性機動管制措施，明（11日）及12日中午12點後入口售票站不提供遊客入園。

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▲林務局羅東林區管理處啟動區內道路「宜專一線」及「翠峰景觀道路」機動管制，確保遊客用路安全。

宜蘭山區的太平山國家森林遊樂區，介於海拔365-2000公尺之間，冬季強烈寒流來臨，區內海拔1000公尺之據點，就有機會下雪，對此，林務局羅東林區管理處啟動區內道路「宜專一線」及「翠峰景觀道路」機動管制，確保遊客用路安全。

▲太平山明天12:00後入口售票站不提供遊客入園。

區內道路有「宜專一線」及「翠峰景觀道路」等2條，長度分別為25.5公里及16.5公里，依據以往下雪經驗，從「白嶺（巨木）」據點（海拔約1285公尺，宜專一線里程14.5K處）以上路段就有可能結冰或積雪，基於遊客用路安全，及考量午後容易有濃霧及天黑，12:00後入口售票站不提供遊客入園。考量蹦蹦車軌道也有結冰及積雪之虞，首班車會機動調整發車時間，末班車則為11:30，返程末班車為13:00。另外，1/12為蹦蹦車例行保養日，停駛一日。

▲太平山啟動再度「預警性機動管制措施」，明天12:00後入口售票站不提供遊客入園，而1月11-13日視道路結冰狀況機動延後開園。

1月11-13日視道路結冰狀況機動延後開園，林管處表示，入夜至翌日清晨是氣溫驟降最低之時段，因此雪期開園前，工作人員為確保遊客用路安全，會在破曉之際先進行道路巡檢，也同步進行道路破冰作業，因此會機動調整開園時間，並依據道路實際結冰及積雪情形，分段開放道路通行，原定開園時間：假日4:00、平日6:00，即時資訊可洽入口售票站（電話：03-9809619）。

為維護遊樂區內遊憩品質，太平山實施入園車輛動態總量管制措施，當入園車輛數達800台時，由售票站開始預告管制，當入園車輛到達上限1,000台時，不再提供車輛入園，倘有車輛離園才會放行。另外，依據中央國光客運1月1-13日仍僅行駛至鳩之澤，1月14日才會恢復行駛至太平山莊。