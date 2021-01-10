太平山10日入夜後再冰凍！　11到13日園區管制時間出爐

▲明（11日）太平山起再冰凍，11~13日中午12時後預警性管制遊客入園。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央氣象局預報，10日入夜後強烈冷氣團來襲，太平山森林遊樂區溫度可能下探0度以下，太平山森林遊樂區因上波雪期低溫及殘雪尚有的情況下，園區11至13日期間，仍然會視道路結冰及積雪情況，11至12日中午12時後預警性管制遊客入園。另外，蹦蹦車12日例行保養日，停駛1日，而國光客運11至13日仍僅行駛至鳩之澤，14日才會恢復行駛至太平山莊。

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羅東林管處表示，太平山森林遊樂區內道路有「宜專一線」及「翠峰景觀道路」等2條，長度分別為25.5公里及16.5公里，依據以往下雪經驗，從「白嶺(巨木)」據點（海拔約1285公尺，宜專一線里程14.5K處）以上路段就有可能結冰或積雪。

依據中央氣象局天氣預報指出，10日入夜後受強烈冷氣團影響，太平山可能下探0度以下，道路有結冰及積雪的可能，考量延續上坡雪期的低溫，因此基於遊客用路安全，及考量午後容易有濃霧及天黑，12時後入口售票站不提供遊客入園。

考量蹦蹦車軌道也有結冰及積雪之虞，首班車會機動調整發車時間，末班車則為11:30，返程末班車為13:00。另蹦蹦車12日例行保養日，停駛1日。

園區也會機動調整開園時間，並依據道路實際結冰及積雪情形，分段開放道路通行（原定開園時間：假日4:00、平日6:00），即時資訊可洽入口售票站（電話:03-9809619）。

為維護遊樂區內遊憩品質，太平山實施入園車輛動態總量管制措施，當入園車輛數達800台時，由售票站開始預告管制，當入園車輛到達上限1,000台時，不再提供車輛入園，倘有車輛離園才會放行，以讓區內（即有出才能再進園）。入園即時車輛數可上太平山官方網站查詢（https: //tps.forest.gov.tw）。