林森北酒店爆「3打1大亂鬥」　玻璃酒杯當武器朝人K...警帶回24人

▲林森北路、錦州街口一間酒店凌晨爆發酒後鬥毆事件。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區10日凌晨4時許，林森北路上一間酒店發生酒後鬥毆事件，2組酒客消費完離開包廂，在走廊上相遇，雙方互看不順眼，開口互嗆進而開打，形成3打1的鬥毆場面。警方獲報迅速到場，立即將雙方隔開，並把2組涉案酒客共24人帶回派出所調查。由於傷者均不願意提告，警方將依妨害秩序、聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

據了解，張姓男子（23歲）與14名友人到林森北路、錦州街路口一間酒店消費，離開時在走廊上遇到林男（44歲）等8人，雙方互看不順眼，濃濃酒意下4人展開激烈肢體衝突。張男找來2人助陣，朝林男猛K，林男也不甘示弱，抄起玻璃酒杯就往對方砸去，瞬間酒瓶、酒杯飛天、罵聲四起，一群人打到店外，就連酒店門口的燈罩也被敲破。

▲警方在現場共帶回24人。（圖／記者游宗樺攝）

店家見狀後報警，警方獲報迅速到場，立即將雙方隔開，但現場酒客仍情緒激動，不斷對警方、記者叫囂，最後警方一共在現場帶回24人。經初步調查，張男在鬥毆中右腹部有擦挫傷，同行的2名陳姓友人（21歲、22歲）則分別為臉部擦挫傷、右手腕被玻璃杯割傷；林男一方則有2人在壓制過程中頸部被抓傷。

警方在所內初步了解，傷者均無提告意願，且對犯行坦承不諱，將調閱店家監視器釐清案情，並對涉案4人依聚眾鬥毆及妨害秩序罪嫌進行偵辦。

▲店家門口燈罩也被敲破。（圖／記者游宗樺攝）