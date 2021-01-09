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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

與病毒賽跑！　陸累積施打「9百多萬劑新冠疫苗」　

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸去年底宣布全面施打疫苗，最新消息指出，從去年12月15日以來，正式針對九大重點人群接種工作，一個月內累計新冠病毒疫苗接種9百多萬劑次。大陸醫學專家也樂觀看待，「如果有一半的人接種，疫情就會在2021年六、七月份出現拐點。」

《央視》新聞指出，大陸國家衛生健康委員會副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新今（9日）表示，從 12月15日以來，正式開展重點人群的接種工作，迄今為止全國重點人群接種量已近750萬劑次，加上之前針對高風險人群接種的160多萬劑次，累積疫苗接種900多萬劑次。

曾益新說，接種工作流程有完善的接種點設置規範、接種人員培訓，受種人員篩查、不良反應監測、應急救治、嚴重不良反應專家會診等一系列制度。「嚴格規定接種完畢的人群，必須現場觀察半小時。」

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲大陸新冠肺炎疫苗接種要做到全民施打。（圖／CFP）

900多萬劑次接種代表什麼樣訊息？曾益新指出，「可證明新冠病毒疫苗具有較好的安全性。」隨著新冠病毒疫苗附條件上市，特別是隨著生產供應保障能力逐步提升，大陸將全面有序地推進高傳播人群、高危人群和普通人群的接種工作，並實施全民免費接種。

日前，大陸感染科權威張文宏也表示，「重點人群一定要接種，全人群接種率最好達70%。」一般來說，疫苗接種在打第二針後2至4周，抗體保護水平會比較高，處於被保護狀態。在這之前，哪怕打了疫苗，接觸病毒依然具有暴露的風險。如果全大陸有一半的人施打疫苗，疫情有機會在7、8月出現好轉。

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