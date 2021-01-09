河北第1確診者「非零號病人」　病毒起源機場輸入

▲ 河北急尋「零號病人」。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

河北石家莊爆發新冠肺炎疫情，中央緊急調查疫情溯源工作。河北省疾病預防控制中心應急辦主任師鑒說，「第1例確診病例不是零號病人。」目前研判病毒通過機場輸入的可能性很大。

大陸官媒《央視》報導指出，大陸持續追溯河北病毒工作。師鑒說，「經過測序，抗體檢測，大數據篩查，基本還是明確地判斷，就是這個疫情跟國內其他已經發生過疫情的（地區）還是沒有相關性。」

就是來自國外，確認它的輸入就是傳入這個環節，因為河北石家莊國際機場就是入境點之一，入境口岸之一，考慮其他外來人員帶入的因素，另外呢，我們除了人，我們也考慮物，是不是由於某些貨物或者是其他因素傳入這些，我們也正在調查覈實，現在還沒有明確的判斷。

▲一天爆120感染！河北石家莊火車站封閉 官方籲：過年不要返鄉。（圖／翻攝央視）

專家表示，「病毒通過機場輸入的可能性很大。」師鑒表示，病例分布基本上都圍繞著機場很近的一個範圍，就是有幾個村莊，都在機場周邊直徑幾公里的範圍之內，而且有一些就是村民就在附近的賓館，或者是其他單位，就在務工，跟機場也比較緊密。

另外，河北第1例確診病例不是零號病人，師鑒強調，零號病人還不能明確有個對象，但是肯定是比我們第一個發現的病例要早，根據我們現在掌握的所有的有關信息，這個方面就是時間得往前追。