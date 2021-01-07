色男連鎖速食店女廁裝針孔狂拍！「1動作」露餡當場被逮

▲男子於速食店女廁的抽風機通風口裝設針孔攝影機偷拍。（圖／免費圖庫Unsplash）

記者陳羿妏／台北報導

男子阿俊（化名）2020年5月30日於新北一間知名連鎖速食店女廁內的天花板抽風機通風口，裝設由上往下拍攝之針孔攝影機，藉此偷拍多名女子如廁，事後欲拆卸時，遭店員當場抓包。對此，士林地院日前審結，依妨害秘密罪，判阿俊拘役50日，得易科罰金5萬，可上訴。

判決指出，阿俊2020年5月30日上午9時許到新北一間知名連鎖速食店的女廁內，持螺絲起子偷偷將針孔攝影機安裝於天花板的抽風機通風口，再以智慧型手機操控，使針孔攝影機可由上往下拍攝其他女子如廁。

不過，阿俊當天晚上10時許再次進入女廁後，正準備以螺絲起子拆卸天花板的抽風機外殼，拿出攝影機內的記憶卡時，一名店員恰好走進女廁，當場抓包，並報警處理。事後，警方到場，立刻查扣阿俊犯案工具並帶回，全案移送士林地檢署偵辦。

士檢偵辦期間，阿俊坦承不諱，且根據告訴人、證人指訴及記憶卡之畫面，阿俊犯行足堪認定，因此依法提起公訴。士林地院審理時，認為阿俊為滿足一己私慾，無故竊錄他人如廁，除侵害被害人隱私，也對被害人身心恐懼留下難以抹滅陰影，顯然欠缺尊重他人隱私觀念，實屬不該，但考量阿俊犯後坦承犯行，態度尚可等情狀，最終依妨害秘密罪，判阿俊拘役50日，得易科罰金5萬，全案仍可上訴。



【更多新聞】

連2天西門町偷拍短裙妹！男大生被逮拔腿狂奔 遭3警制伏扛回警局



台中男單攻白姑大山失聯7天！沿溪旁留「SOS＋名字」求救石塊



拐3少女拍裸照、上床！色男扮名醫誘騙黑道大哥孫女「遭祭追殺令」

