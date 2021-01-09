2020全球賺最多App是它「下載量也居冠」　Youtube只排第三

▲Apptopia公布全球最賺錢APP和下載量最多的App。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

調查機構Apptopia日前公布2020年全球最賺錢App排行榜，TikTok以5.4億美元（約新台幣151億）穩坐冠軍寶座，第2名則是交友軟體Tinder，擁有大量廣告收益的Youtube僅排第3。Apptopia同時公布下載量排名，冠軍一樣由TikTok拿下，其次則是臉書公司的 WhatsApp、Facebook。

▲最賺錢和下載量冠軍都由TikTok拿下。（圖／路透）



綜合外媒報導，單以2020年收入來計算，TikTok在2020年進帳5.4億美元，拿下冠軍寶座，第2名的Tinder則是5.1億美元（約新台幣143億），其餘則大部分是影音串流平台，有第3名的Youtube、第4名Diseny+、第5名騰訊視頻、第6名愛奇藝和第10名的Netflix；第6名和第7名則是漫畫APP「Piccoma」和「Line Manga」，第8名為通訊軟體Line。

▲全球最賺錢App排行榜。（圖／翻攝自Apptopia）



儘管美國打壓，TikTok仍以8.5億次下載量拿下2020最多人下載App的冠軍，風靡全球，而以下排名則大部分是社群軟體，包括第2名的Whatsapp、第3名Facebook、第4名Instagram、第6名Messenger、第7名Snapchat和第8名的Telegram。不過特別的是，受到新冠肺炎疫情影響，視訊會議軟體Zoom和Google Meet分別拿下下載量第5名和第9名。

▲全球下載量最多App排行榜。（圖／翻攝自Apptopia）



至於手遊方面，則由「太空狼人殺」（Among Us）以2.64億次拿下下載量第1名，第2名是經典遊戲「地鐵跑酷」（Subway Surfers），第三名則為「Garena Free Fire」。

▼全球手遊下載量排行榜。（圖／翻攝自Apptopia）