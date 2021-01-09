真理台文館換鎖惹議！校方撇張良澤「名譽館長」頭銜：已溝通多次

▲真理大學封館換鎖！82歲國寶館長「苦站門口」，千人氣炸洗版。（圖／翻攝鍾延威臉書，下同）

文／中央社

真理大學今天表示，台灣文學資料館換鎖主要是為盤點，校方規劃將台文館從麻豆校區遷回淡水校區，曾多次和教授張良澤溝通遷移遭反對，才這樣因應。

已故作家鍾肇政兒子鍾延威在社群網站臉書（Facebook）披露，真理大學麻豆校區台文館去年底遭無預警換鎖封館，不讓一手創辦台文館的82歲張良澤進入，引發文史界關注。

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真理大學上午告訴中央社記者，張良澤65歲時已從真理大學退休，17年來校方考量深厚情誼，仍持續提供張良澤研究空間，但麻豆校區已不再招生，校方規劃將台文館遷回淡水校區。

校方表示，目前台文館許多館藏為張良澤任台文系主任時，以系主任名義受贈，還有部分為校方購自日本，「張良澤老師說是屬於他的，不盡然全部都是他的」。

校方說，部分捐贈當時沒留書面資料可證明是贈予個人或校方，曾有其他單位想借用卻遭拒，才決定逐一盤點，釐清館藏產權，屬張良澤私有文史資料會全數歸還。

不過，校方稱從未將張良澤列「名譽館長」，學校官網中張良澤職稱卻寫明「教授 （台灣文學資料館名譽館長）」；校方說，從未正式頒發頭銜，會進一步了解。

根據國立台灣文學館資料，張良澤筆名奔煬、鐵英、張水景，公元1939年9月1日生於南投埔里，日本關西大學文學碩士，曾獲台美基金會人文科學成就獎，第1屆府城文學獎台灣文學特殊貢獻獎。

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