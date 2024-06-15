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經濟學人：全球致力降低對台灣晶片依賴　台灣正努力拉開差距

▲▼半導體晶片。（示意圖／路透）

▲半導體晶片。（示意圖／路透）

文／中央社

英國「經濟學人」雜誌指出，全球致力降低對台灣晶片依賴之際，台灣政府和企業正努力進一步拉開與其他國家的差距，以在半導體產業維持自己不可或缺的領先地位。

經濟學人（The Economist）報導，台灣及其半導體產業是全球經濟最大咽喉點（choke point）之一，從手機到人工智慧（AI）模型一切都仰賴台灣擅長製造的晶片。

然而，一旦中國與美國爆發任何戰爭，台灣將成衝突中心。台灣晶圓廠恐被摧毀，或者產品遭到禁運，這將對全球造成巨大連鎖反應。這樣的風險說明了為何美國、中國、日本及其他國家一直在為其他地區生產晶片提供補貼。

分散供應鏈對所有國家而言十分合理──除了台灣。半導體產業規模縮小將威脅台灣經濟，並降低其戰略重要性。如此一來，如果中國侵略台灣，西方可能就不會這麼關切這件事，同時北京也能在不危及自家晶片供應的情況下，更輕易進犯台灣。

因此，即使西方政商領袖誇口能在國內製造晶片，台灣現正致力維持自己在全球半導體產業居於不可或缺的地位。

▲台積電將在嘉義縣設廠但使用雲林縣水源，遭雲林縣長張麗善抗議。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電未來投資「第一優先是台灣，第二優先也是台灣，第三優先還是台灣」。（圖／記者高兆麟攝）

台積電董事長魏哲家向投資人再三保證，台積電產能有80%至90%仍留在台灣。由於台積電的尖端技術持續進步，外國晶圓廠可能很快就會落後。

台積電的台灣晶圓廠預計2025年底前量產2奈米晶片，2028年底前量產1.4奈米晶片。相形之下，台積電在美國亞利桑那州首批完工的晶圓廠預定量產較舊的4或5奈米製程。

魏哲家本月4日在股東會告訴投資人，台積電未來投資「第一優先是台灣，第二優先也是台灣，第三優先還是台灣」。新任總統賴清德也在5月20日就職演說中稱台灣為「矽島」，並矢言全力推動台灣成為「人工智慧之島」。

儘管全球爭相補貼半導體產業，台灣在成本上仍具相對優勢。台積電財務長黃仁昭表示，美國晶圓廠建造成本是台灣的4至5倍。

台灣政府方面，「台版晶片法」去年生效，對於位居國際供應鏈關鍵地位公司，其研發費用的25%，以及購置用於先進製程的全新機器或設備支出的5%，可抵減當年度營所稅。

AI是台灣政府的優先發展事項之一，官員現在稱之為「第2座護國神山」。

台灣政府另一優先事項在於從硬體製造擴展至晶片設計，期盼於2033年底前，台灣在該領域的市占率可從目前的20%提升至40%。

經濟學人提到，若現行補貼潮仍無法把台灣拉下半導體產業頂端，什麼樣的措施能辦到？中華經濟研究院代理院長王健全指出，美國政府可能基於安全因素，要求部分先進晶片必須從國內採購。

此外，台灣還面臨其他限制。台積電2023年用電量高占全台8%，而台灣目前約80%供電仍仰賴化石燃料。台灣脫碳進程緩慢，代表台灣企業可能得爭奪有限的再生能源，或者必須在歐洲聯盟（European Union）2026年起實施「碳邊境調整機制」（CBAM）後，向其繳納碳關稅。

另一項威脅在於西方和台灣與中國脫鉤。暢銷書「晶片戰爭」（Chip War）作者米勒（Chris Miller）指出，面對西方施加一系列科技制裁和出口管制（有時透過台積電等台企實行），中國已與台灣部分脫鉤。

台灣2023年對中國晶片出口額因此下滑18%，從580億美元降至470億美元。中國企業尚未對台積電構成技術威脅，但其他屬於先進程度較低領域的台企的收益可能受到影響。

經濟學人總結，儘管出現半導體補貼潮及關於分散供應鏈的討論，台灣似乎仍會是西方科技產業前沿的中心。如果無法消除因此產生的風險，至少能在一定程度上降低相關風險。

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