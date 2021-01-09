「天外天劇場」屋頂被拆！撤銷暫定古蹟　台中僅存日治劇院消失

▲台中天外天劇場已不具「暫列古蹟」身分，屋頂已被拆毀。（圖／翻攝自Facebook／哪裡要消失了）

記者林育綾／綜合報導

台中「天外天劇場」留不住了！由於特殊的建築構造和歷史意義，文史人士爭相挽救，去年4月被文化部列為「暫定古蹟」身份保護半年；但經過所有權人訴願後，行政院已在去年12月撤銷其暫定古蹟的行政處分，8日當天，被視為珍貴僅存的「普拉特式圓頂桁架」屋頂已遭拆毀，讓文資人士感到十分痛心。目前所有權人願意保存部分飾件，將捐贈文化局。

「天外天劇場」建於1919年，原是台中仕紳吳鸞旂私人戲院，1935年由吳鸞旂之子吳子瑜擴建，1936年開放給一般民眾入場觀看，是台中第一座電影院與劇場，更是台中僅存日治時代最華麗的歐式劇院，承載許多記憶和歷史人文意義，因此不少文史人士為其奔走，期望能以「古蹟」或「歷史建築」留存。

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▲台中天外天劇場去年4月因為文化部「暫定古蹟」而緩拆，如今政院已撤銷其暫定古蹟的行政處分。（圖／記者鄧木卿攝）

然而台中市府召開多次審議會，因劇場形貌已改變多次，主結構也毀損，加上所有權人不同意等，決議不指定古蹟、不登錄歷史建築。去年4月，所有權人更一度請來包商，要將其拆除，但經過文史團體挽救，文化部更緊急搭高鐵送函，將天外天劇場列為「暫定古蹟」緩拆半年；直到2020年11月，所有權人再次向行政院訴願，行政院才撤銷其暫定古蹟的行政處分，此舉也被外界認為等於宣告天外天劇場「死刑」。

8日上午，所有權人再次找包商將其拆除，其中特殊結構的屋頂已被拆毀，讓不少文資人士感到痛心，但據悉所有權人不只一位，也表示只是家裡的裝修小工程，期望外界不要給予太大壓力。而經市議員江肇國及文史人士溝通表示，希望至少能將建築的女兒牆、窗花等配件、飾件保存，捐給台中市文化局；目前得知，所有權人初步願意保留飾件。

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