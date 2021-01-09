跳蛋DNA揪獸父！少女遭父性侵　反被誣指愛看A片自慰

▲高雄一名少女遭到獸父性侵，父親卻辯稱是少女自己拿跳蛋自慰；圖為高雄高分院。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

高雄一名獸父兩度性侵就讀國中的親生女兒，女兒受辱後無助向同學哭訴，最後在同學鼓勵下告知學校輔導老師，協助報警後將獸父法辦。檢警從少女家中找到獸父性侵使用的跳蛋，並採集到少女留下的DNA，但獸父否認犯行，並指稱是女兒自己看A片使用情趣用品，因挨罵才誣陷他，法官認為他罔顧人倫，嚴重戕害女兒的身心健全，且犯後態度不佳，判刑9年6月。

判決書指出，獸父與妻子育有6名子女，前年4月17日，獸父以參加嘉義廟會活動，需由家中排行老大的少女照顧3歲老么名義，要求妻子為女兒向學校請假，由他獨自帶著大女兒及老么前嘉義縣的老家。當晚獸父與大女兒同睡在一張床上，先以身體將女兒壓制在床上，隔著褲檔以其生殖器磨蹭女兒下體，再強行脫去女兒內外褲，將情趣用品跳蛋插入其下體內數分鐘。

4天後獸父又在高雄住處趁女兒獨自在房間內午休時，強吻女兒並褪去她的內外褲，雖然女兒推開拒絕，但獸父仍強行性侵得逞。案發後，女兒多次不想回家，在同學關心下才透露被父親性侵內情。

兩名同學聽到一開始很震驚，但看女兒情緒激動痛哭，便提議去報警，但女兒不敢報警，也不想告訴班導師，怕連絡家長後會變得很麻煩，最後決定到校上課時由同學陪同她找輔導老師談。一開始女兒不太願意說出內情，只表示有好朋友被爸爸性侵，經輔導老師表示如果知悉性侵案件，為保障同學權益，一定會通報以及做後續輔導，女兒才願意坦承自己受害。

輔導老師協助女兒報案後，警方持搜索票前往獸父位於嘉義縣住處搜索，當場扣得跳蛋，該跳蛋經送驗後在其上驗得與女兒DNA相符的女性染色體。獸父辯護律師指出，跳蛋並未驗得父親DNA及指紋，不能證明父親有拿跳蛋對女兒性侵，有可能是女兒自己拿跳蛋來自慰。

不過，獸父對跳蛋來源前後供詞不一，法官認為，女兒一開始就表示跳蛋放在哪裡要問父親，如果是自慰後用來誣指父親以跳蛋對其性侵，則大可明白告知警方跳蛋放於何位置，讓警員可前往查扣，供稱跳蛋去處「要問爸爸才知道」，反讓其父有將跳蛋滅跡機會，因此女兒並無誣指父親可能。至於跳蛋未檢驗出有獸父的DNA ，只能證明該跳蛋未留存可檢驗被告DNA 跡證，不能反推被害人自己以跳蛋自慰。將兩次性侵犯行判處有期徒刑9年6月。

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