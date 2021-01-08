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急凍用對暖暖包電暖爐　小心「溫水煮青蛙」...NG行為原來這麼多

▲使用暖暖包及電暖器有正確方法。（圖／化基督教醫院提供）

▲使用暖暖包及電暖器有正確方法。（圖／彰化基督教醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

全台急凍，各縣市猝死、中風、車禍，取暖不當造成火警、燒燙傷及一氧化碳中毒等事件層出不窮；抗寒取暖方式除傳統燒炭外，還有暖暖包、電暖爐、電熱毯等，但是，警消、醫師警告，不當抗寒取暖的NG行為，反而容易被高溫燙傷、低溫燙傷，甚至引發火警而造成憾事。

▲使用暖暖包及電暖器有正確方法。（圖／化基督教醫院提供）

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彰化基督教醫院急診暨重症醫學部副主任謝貝尤醫師表示，常見保暖的NG行為包括在密閉空間下燒炭、點蠟燭，可能就會造成一氧化碳中毒，也因為有明火，也會很容易造成火災；一般認為喝酒好像可以暖身，但其實也不是很適當，喝酒會讓身體發熱是因為皮膚的微血管會充血，但其實反而會讓核心體溫下降，甚至可能造成低體溫，尤其是在街頭喝酒宿醉，反而會更危險。

▲使用暖暖包及電暖器有正確方法。（圖／化基督教醫院提供）

坊間較常見民眾用暖暖包取暖，謝醫師提醒民眾拆開後輕輕的搖晃，讓裡面化學物質起作用，但是使用的時候儘量避免長時間接觸皮膚，可考慮在外層再包一層毛巾或比較厚的布，然後再使用，可以放在口袋裡，睡覺的時候就記得別放在被子裡面，很有可能忘記而造成長時間的低溫燙傷。

▲使用暖暖包及電暖器有正確方法。（圖／化基督教醫院提供）

所以暖暖包或是熱水袋，這種看似沒有殺傷力的發熱器具，其實一樣會造成低溫燙傷，大約在45度以上的溫度，如果長時間接觸半小時以上，就可能會有燙傷的情形；另，泡澡機、泡腳機，就可能會有「溫水煮青蛙」的情況，所以務必要小心。冬天泡湯也要注意時間不要太久、要適時的補充水份，避免體液流失太多，不然可能會有暈眩症、姿勢性低血壓而暈倒的情形。

▲使用暖暖包及電暖器有正確方法。（圖／化基督教醫院提供）

彰化縣消防局災害預防科科長蔡佳洲博士則表示，不當使用電器的NG行為包括：

一、插頭及插座鬆動，因接觸不良產生火花熔解絕緣被覆，造成短路著火。

二、 插頭因長期使用或所在環境潮濕而容易累積塵埃或水分，使原本分開的兩極形成通路，造成積污導電現象而短路著火。

三、 電線經綑綁後，通電時產生的熱量無法逸散，致使電線溫度升高而熔解絕緣被覆，造成短路著火。

四、 電線因不正確的拔除插頭方式，致使內部銅線斷裂或半斷線，造成電流經過時產生過熱或電氣火花，使得導線絕緣及周圍可燃物起火燃燒。

五、 電線因長時間使用或重物重壓，致使老化或破損，造成短路著火。

六、 電線受拉扯、擠壓、尖銳物固定等因素，造成絕緣損傷、短路著火。

七、 室內配線因包藏於室內裝潢中，易因老舊未更換或破損，而發生意外。

八、 冷氣機、電風扇、電暖器等，因季節性而長時間使用的電器產品，長年未經妥善保養及未注意其使用壽命，電零組件老舊損壞而易生火災。

九、 延長線因同時裝接功率超過600W之高功率電器，過負載造成大量電流流通而引起高熱熔解絕緣被覆，造成短路著火。

十、 使用電暖器烘乾棉被或衣物、發熱電器距離報紙或衣物等可燃物過近，使用瓦斯爐或電熨斗等發熱電器時，疏於看顧或中途離開等原因，造成電器周圍可燃物起火燃燒。

彰化縣消防局災害預防科科長蔡佳洲博士提醒民眾，應養成5不1沒有原則 -「用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物、沒有安全標章不買不用」的正確用電習慣。
一波比一波難受的寒流來襲，怎樣安全取暖是居家生活的一件大事、民眾應正確保暖身體及使用電器用品，才能度過健康安全又暖呼呼的好年。

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