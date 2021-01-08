中央調漲健保費率　中市府編21.7億老人健保補助不縮水

▲盡管中央今年調漲健保費率，台中市政府社會局長彭懷真（左5）表示已編列21.7億元，老人健保補助不縮水。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央今年起健保費率調漲到5.17%，台中市老人健保補助福利不打折，市府指出，老人健保補助每人每月最高826元，今年編列21.7億元預算，足夠因應，老人健保補助不會縮水，請長輩安心。

台中目前約有38萬名長輩，超過8成符合老人健保補助資格，符合資格者不用提出申請，社會局會寄發通知函，全年健保費由台中市政府代繳，健保署不會向長輩或投保單位收取費用。

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社會局提醒，老人健保補助不發現金，而且有排富條件，對象是65歲以上老人或55歲以上原住民，必須設籍台中市滿1年以上，經稅捐稽徵機關核定，最近1年綜合所得總額合計未達申報標準，或綜合所得稅稅率為5%以下，每人每月最高補助金額826元，826元以下核實補助，等於每年最高補助近1萬元的健保費。

社會局指出，如果符合補助資格的長輩，投保單位健保費採預繳制度，且已預扣健保費用，可向投保單位（公司、工會）確認應繳納金額，辦理退費作業，相關疑問可撥打1999或社會局長青福利科專線04-2217-7239洽詢。

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