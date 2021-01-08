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台鐵大學生7折列車上線！限「車站取票」　3通路領票不適用

▲▼中秋連假最後一天台鐵、高鐵收假人潮。（圖／記者張榮恩攝）

▲台鐵推出大學生優惠列車，符合條件者須至車站取票。（圖／記者張榮恩攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵也有大學生優惠列車了！交通部台鐵局表示，為使花東地區學生返鄉與返校，將自18日起至1月22日止；及2月18日起至2月20日止，提供指定車次大專生票價七折優惠。台鐵局提醒，訂購優惠車票後，必須至車站窗口付款取票，不可使用自動售票機、超商郵局領票、線上取票等通路。

台鐵局表示，購買優惠車票需先於臺鐵局官網及台鐵e訂通APP訂票，訂票後請於付款期限前至各車站售票窗口付款、取票，亦可直接於售票窗口現場購票，其餘自動售票機、超商郵局代售、線上購票等通路均不適用。

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於售票窗口購（取）票時，出示經教育部認可之大專院校學生證，即可享有七折優惠，乘車時如遇查票亦請出示學生證。本方案需於乘車前購買車票方享有優惠，車上補票及到站補票均不適用。

台鐵局表示，乘車日1月18日至1月22日之車票，於1月9日上午7時起已發售優惠車票，已購買1月18日起至1月22日止指定車次車票者，可於乘車前至售票窗口乘車變更為優惠車票（列計乘車變更限1次）。乘車日2月18日起至2月20日之車票，將於1月21日起即依正常訂票期程逐日開放售票。

▲台鐵大學生優惠列車。（點圖放大／台鐵）

▲台鐵大學生優惠列車。（點圖放大／台鐵）

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