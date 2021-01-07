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女送貨員自爆專送「小賤貨」！客人一聽笑容僵掉　神解釋網全笑翻

▲包裹,快遞,外送（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲送貨時常和客人鬧出笑話。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃可昀／綜合報導

現今網路購物方便又發達，幾乎所有東西都可以在網路上買到，不過也因此衍生出不少誤會。一名女送貨員分享她的上班趣事，最困擾的就是客人很愛問「什麼包裹？上面寫什麼？」有時候包裹名稱連她自己看了都不好意思，更別說常常因為「諧音」而鬧出的笑話。

女送貨員在臉書社團「爆怨公社」表示，依照流程包裹送到後會打電話請客人下來取件，最常聽到的回覆就是「什麼包裹？」通常她都會幫客人看一下單據備註的名稱，但前陣子還真的遇到難題，有一個包裹寫著「暴力增粗按摩軟膏」，當下她實在難以啟齒，崩潰直呼「就叫你們不要亂買了吧！最後拒收...」。

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▲▼客人愛問包裹是什麼，品項又讓人很尷尬。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲客人愛問包裹是什麼，品項又讓人很尷尬。（圖／翻攝自爆怨公社）

但這還不是最困擾的，很多客人還會問她「欸～有女生在送貨喔？」對於女送貨員感到很好奇，她都會大方回應「有啊！我專門送小件貨」，很多客人聽到這回答都會瞪大雙眼，尷尬地問「什麼？小賤貨？」她看對方表情就知道又鬧出誤會，立即解釋「對啊！小件的貨不就是小件貨嗎？」

貼文曝光網友全笑翻，紛紛留言，「+1，我買10條謝謝，請看私訊」、「還有你爸爸的四件貨」、「看這商品名稱，明明有買小賤貨嘛～還害羞拒收」、「我被小賤貨搞的哈哈笑，好想分享喔」、「物流：你們這次的小件貨未達到約定件數，不夠件唷。」

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