妻哭求小英救船長老公和船員！台船中途島失聯9天　10人下落不明

記者游芳男／宜蘭報導

船上有人！「我求求小英救救船員們！看能不能連聯美方，請美方海岸巡邏隊派船艦載直升機，垂降到永裕興18號，找我的船長老公及另9名船員，先把人救到，請總統多幫忙，船上10人9天沒吃沒喝，萬一有人受傷天氣又這麼冷，那怎麼辦？船上的人是在等待生機啊」失聯9天、船上10人生死不明的蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」船長妻7日哭訴說。

▲▼失聯9天、船上10人狀況不明的蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」船長妻，哭訴向總統蔡英文求救。（圖／記者游芳男攝，下同）

宜蘭蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」在中途島海域至今失聯9天，船上63歲李姓船長及9名印尼漁工蹤影共10人目前生死不明。若海象轉好，附近「永」船的友船才能馳援。

蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」，是去年（2020）12月30日時，傳出失聯，美方飛機是2日在中途島東北方606海浬處找到「永」船，但船體有破損情形，船長室被海浪打破，導致通訊全斷，且救生艇疑已被使用，失聯7天至今船上人員仍狀況不明。

「永裕興18號」船長妻7日向總統蔡英文及各界哭訴求援。另，因海象如颱風天8米高大浪不斷，「永裕興18號」友船至今無法近「永」。

▲▼美方飛機拍攝傳回的照片，可見船上有兩處有人影（紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

「永」友人洪信和表示，依美方飛機拍攝傳回的照片，可見船上有兩處有人影，且碰撞墊下放到船舷接觸海水面，顯見船上曾經是有進行要救上被大浪打下海的跡象。目前，船機壞了，無法淡化海水，沒淡水喝，船員們生命將嚴重有危機。

宜蘭縣海上救難協會理事長曾泰山表示，中央政府應快協請美方派直升機垂降救船上10人，不然會很不樂觀。

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