「永裕興18號」10船員生死不明　船長妻泣：請政府幫忙

▲「永裕興18號」10船員生死不明，船長妻（圖中）哭泣說：請政府幫找人。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳漁船「永裕興18號」在中途島海域失聯7天，船上63歲李姓船長及9名印尼漁工共10人目前仍狀況不明。船長妻子5日下午在宜蘭縣長林姿妙等人慰問時，哭泣表示，請政府趕快找到她老公及船員。

蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」，船上有63歲李姓船長及9名印尼漁工共10人，船是去年（2020）12月30日時，傳出失聯，美方飛機是2日在中途島東北方606海浬處找到「永」船，但船體有破損情形，船長室被海浪打破，導致通訊全斷，且救生艇疑被大浪打落海不見蹤影，失聯7天至今船上人員仍狀況不明。

「永」船失聯，在中途島海域距「永」船約80浬的友船「金慶富66號」，4日回報，中途島海域浪高8公尺，宛如陷入暴風圈，若海象轉好，最快12小時可趕到馳援，以了解「永」船現況。

5日下午，宜蘭縣長林姿妙、蘇澳區漁會理事長林源龍等人前往李姓船長家慰問，也是船主的李妻哭泣說，她最大願望是請政府相關單位趕快找到包括她老公在內的失聯船員。

據了解，目前最好的狀況是船上10人躲在船體完整的「永」船船艙內避大風浪。

▲「永裕興18號」10船員生死不明。（圖／記者游芳男翻攝）