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兒子電腦「媽媽資料夾」藏私密照！媽點開一看傻眼：女主角是我

打電腦,遊戲,電腦,宅男,電動（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲兒子電腦沒關，媽媽順手關機，卻發現一個特別的資料夾...（示意圖／取自stocksnap）

記者柯沛辰／綜合報導

不倫情節真實上演！一名人妻因為丈夫長期在國外出差，只能與兒子留在台灣生活，沒想到久而久之孩子愈來愈黏她，即便爸爸難得回家，也不准夫妻兩人同睡。人妻本來不以為意，直到某天發現兒子電腦有一個叫做「媽媽」的資料夾，點開才赫見裡面全是她的不雅照…

女星林家璜（Kitty）近日受邀上《震震有詞》分享朋友姊姊的故事，談到這位人妻因為丈夫在國外創業，長年獨力照料兒子，所以自然而然成了「偽單親」。後來，丈夫好不容易事業穩定、常常回家，16歲兒子卻不讓夫妻倆同床獨處，硬是要跟媽媽睡，甚至嚷嚷著太擠了，逼得丈夫只能獨自到兒子房間過夜。

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▲▼兒子電腦「媽媽資料夾」藏私密照！媽點開一看傻眼：女主角是我。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

▲Kitty談到，兒子已經16歲，仍堅持要跟媽媽同床。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

由於夫妻聚少離多、感情漸淡，有一天人妻不堪寂寞出軌小鮮肉，甚至與對方發生關係，怎料沒過多久，全家竟收到她與小王的親密照片。她錯愕之餘，惱羞反問丈夫是不是找徵信社跟拍？但無論如何追問，僅能得知有一位「神秘人」將照片寄給公婆、爸媽及丈夫。

不倫戀曝光後，立刻掀起一陣家庭風暴，但親友大多勸和不勸離，所以人妻最終斬斷跟小鮮肉不倫戀，全心全意回歸家庭。某一天，人妻打掃兒子房間，發現電腦沒關，想說順手幫忙關機，結果意外發現一個名叫「媽媽」的資料夾。

起初人妻看到很高興，想說資料夾內可能是母子倆的合照，好奇點進去看，怎料裡面全是當初她跟小王的親密照片，讓她瞬間傻眼。原來，這位「神秘人」就是兒子，而且長期跟拍她與其他異性的一舉一動。

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人妻點開資料夾，發現女主角就是自己...（示意圖／取自Pakutaso）

人妻一怒之下，立刻質問兒子「你為什麼要做這樣的事情？傷害你媽媽，甚至傷害這個家？」兒子聽了勃然大怒，抬頭回道「妳是我的！妳這輩子都是我的，妳不可以跟其他男生好，只能跟我！」

人妻聽完才驚覺，兒子對她的愛已經超越母子，變成男女間的禁忌之愛，因此找上丈夫討論。最後夫妻倆討論後，決定把小孩送出國，希望藉由國外環境來導正兒子，用距離淡化、解決這個問題。

隨著兒子出國，夫妻倆逐漸找回彼此關係，也修復了感情，種種事件才告一段落。

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