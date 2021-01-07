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溫泉吃人！放倒4人「19歲少女昏死」　母哭：溫泉方讓我送殯儀館

▲▼自貢奪命溫泉。（圖／翻攝自微博）

▲19歲女孩昏迷不醒。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體有人爆料稱， 2020年12月29日晚8點左右，四川自貢「海湯神泉」發生一起溫泉奪命事件。多名正在一溫泉池中泡湯的遊客被疑似電擊。其中包括一名19歲的少女，目前仍昏迷不醒。女孩母親怒斥，事後「溫泉方竟讓我把女兒送殯儀館。」

據《看看新聞》報導，12 月29日晚8 時許，張女與同事一行4人泡溫泉，遭遇不同程度的電擊。經診斷，張女受電擊傷及心肌損傷，被醫院下達病危通知書。

據了解，與張女同行的還有一名19歲女孩，至今仍昏迷不醒。19歲女孩母親稱，女兒變成植物人也會養她。

▲▼自貢奪命溫泉。（圖／翻攝自微博）

▲自貢奪命溫泉。（圖／翻攝自微博）

在自貢市第四人民醫院的急診病房內，其中3名受傷的遊客講述稱，事發當時非常突然，就在一瞬間，就感覺身體有過電的跡象，隨後便難以動彈。

受傷遊客稱，事發後眾人立即展開救援，並撥打急救電話。距離事發已經過去了幾天，目前除了3名情況相對穩定的遊客外，還有1名女性遊客狀況不太樂觀。

▲▼自貢奪命溫泉。（圖／翻攝自微博）

▲診斷報告。（圖／翻攝自微博）

不僅如此，受傷遊客還心寒稱，溫泉方的處理態度也讓他們難以接受。受傷女孩的母親控訴，事發後，溫泉方竟然讓她把女兒送進殯儀館。

對此，海湯神泉負責人表示，溫泉已停業，正在排查事故原因。自貢市應急管理局工作人員表示，針對此事，當地的應急、公安、衛健等多部門正在開展聯合工作，一旦有相關調查結果將予以公布。

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