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台灣好湯3大好康！滿額「抽30萬元住宿券」　吳鳳、眾量級曝玩法

▲▼台灣好湯,泡湯,溫泉。（圖／觀光局提供）

▲冬天到了正是適合泡湯的時節。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

冬天已到，冷空氣不斷襲台，交通部觀光局「台灣好湯」推出三大好康，邀請民眾一起「泡好湯，享好康」，另首次與超商全家合作，消費滿額就可抽30萬元的暖心泡湯住宿券，並結合各大旅行社推出泡湯遊程，同時邀請40組網紅，為旅客推薦兩天一夜的溫泉之旅怎麼玩。

觀光局表示，台灣好湯好康第一波即是「溫泉住宿卷大放送」，首次與全家合作，只要在「全家行動購」及「全家草莓季X年貨大街型錄」消費滿額，就有機會抽到市價總額30萬元的暖心泡湯住宿券等眾多獎項。

即日起至110年1月8日止只要在「全家行動購」單筆消費滿額888元、109年12月30日起至110年2月23日止在「全家草莓季X年貨大街型錄」單筆消費滿699元即可獲得抽獎機會，最大獎項為馥蘭朵烏來渡假酒店一泊四食 (市價22,050元)，還有泰安觀止溫泉會館、國蘭花園Villa會館等多家溫泉會館住宿券。

▲▼台灣好湯,泡湯,溫泉。（圖／觀光局提供）

▲▼台灣好湯推出三大好康。（圖／觀光局提供）

▲▼台灣好湯,泡湯,溫泉。（圖／觀光局提供）

好康第二波與旅行社合作，如易遊網、可樂旅遊、燦星旅遊等，即日起至110年2月28日期間共同推出暖冬泡湯超值優惠，結合知名飯店優惠，易遊網推出精緻泡湯大集合、燦星旅遊推出咚兒泡湯日記、可樂旅遊則主打好湯不藏私-全台人氣溫泉特搜。北、中、南、東四區溫泉區也在這段時間推出「泡好湯×享好康」抽獎活動，泡湯住宿憑發票就能抽獎。

好康第三波與40組網紅合作，觀光局邀請外景主持人-吳鳳、人氣惡搞情侶YOUTUBER-眾量級、旅遊達人-丁小羽、肉魯等人走訪溫泉區外，更結合山脈旅遊、小鎮旅遊、自行車旅遊等不同的主題，為旅客推薦最適合的兩天一夜精緻及深度溫泉之旅。

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