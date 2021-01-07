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鍾沛君「術後重生」：也許有天會告訴孩子我們曾差點離散

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨籍台北市議員鍾沛君因檢查出右肺異常，於4日立刻開刀，並和網友相約7日見。鍾沛君7日上午發文提到，今天是全新人生的第4天，「報喜不報憂」是自己深藏的溫柔，「至今，孩子仍不知道媽媽經歷的這場冒險。也許有一天我會告訴他，在那6歲那一年，我們差點離散，但最終，我還在他身邊。」

鍾沛君日前突然在臉書宣布，自己因右肺異常增生變化必須接受手術，並坦言25歲那年，肺炎癌已接連帶走媽媽與阿姨，讓她決定要更用心對待生命的每一分鐘。她在4日開刀治療，並訂下7日是自己重生的日子。

鍾沛君7日在臉書發布「重生」影片，她提到，全新人生的第4天，想讓大家看看，自己絕不跟隱形「倒數計時器」低頭的生活，即便它鈴聲大作，也要讓自己活得一如往常。「報喜不報憂，是我深藏的溫柔，所以我幾乎不談這件事，更多時候，我習慣笑著過生活。」

「我們來到這個世界，本來就沒有打算活著回去。」鍾沛君說，術前一週，參加了再興校慶，其中一雙閃閃發亮的雙眼是自己的孩子。「那一天，我們和過去一樣，買了棉花糖，漫無目的的在校園散步。至今，他仍不知道我經歷的這場冒險。也許有一天我會告訴他，在那六歲那一年，我們差點離散，但最終，我還在他身邊。」

鍾沛君表達感謝，她打趣地說，從大家的留言看起來，自己應該沒有愧對過去36年的人生。感謝主治醫師許文虎和全體醫護人員，在動刀切除病灶後，醫生說像是按下了「重新啟動鍵」，自己也會站在文山大安的街頭發牛年春聯，大聲地說新年快樂。

她承諾，會好好的投入一切能預防更多人踏上這個「冒險」的活動或篩檢，還會好好的擁抱所有想念的人。別擔心，現在沒有痛死啦。

▼鍾沛君手術完成，宣告重生。（圖／翻攝鍾沛君YouTube，下同）

▲▼鍾沛君康復，宣告重生。（圖／翻攝YouTube）▲▼鍾沛君手術完成，宣告重生。（圖／翻攝鍾沛君YouTube）

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