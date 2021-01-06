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社會 社會焦點 保障人權

掏空幸福人壽百億元判刑定讞　前董座黃正一下週入監

▲最高法院外觀。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲前幸福人壽董事長黃正一掏空案經最高法院判刑定讞，將於下周向花蓮地檢署報到發監。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前幸福人壽董事長黃正一因和接任董事長鄧文聰，接續掏空公司資產百億元，分別遭最高法院判刑定讞，其中鄧文聰因前案已入監服刑，黃正一被判9年6月確定，經黃聲請檢察官同意，台北地檢署已囑託由花蓮地檢署代為執行，黃將於下周向花檢報到入監。

黃正一和鄧文聰被控從2007年起，先後擔任幸福人壽董事長期間，陸續以投資等理由，將公司資產匯往海外，或向海外銀行質押變現，造成幸福人壽財務一直出狀況，經保險安定基金接管，發現幸福人壽遭掏空，經檢方起訴後，最高法院在2020年12月31日依《保險法》特別背信、洗錢等罪，判黃正一徒刑9年半確定。

台北地檢署收到定讞判決後，原通知黃正一報到執行，因黃聲請希望回老家服刑，北檢同意並囑託花蓮地檢署代為執行。至於鄧文聰因先前就因《證交法》案被判刑已入監，這次又被依《保險法》特別背信、洗錢罪，分別判刑16年與4年，將由檢察官向法院聲請訂合併執行刑。

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