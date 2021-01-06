　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年前增1萬間防疫旅館！交部擬推安心旅館　檢疫者自宅隔離補800元

▲為加緊因應春節國外返鄉市民居家檢疫需求，及1月15日起返台居家檢疫採1人1戶防疫政策，台南市政府積極招募春節返鄉防疫旅館，提高量能。（圖／記者林悅翻攝）

▲防疫旅館量能告急。（圖／記者林悅翻攝）

記者李宜秦／台北報導

旅外國人準備返台過年，導致一月下旬起防疫旅館預約爆量，部分地區出現一房難求的現象。對此，交通部長林佳龍今（6日）晨召開會議，要求交通部及觀光局主動邀集地方政府及公協會掌握供需，研議跨縣市調節機制，並縮短擴增房間的整備期，逐日列管，力求達成增加1萬房的目標。

若供給總量仍不足，則考慮推出替代方案「安心旅館」，讓檢疫者在自宅隔離，換成家人入住非防疫旅館的一般旅館，即可突破防疫旅館量能可能不足的問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲為加緊因應春節國外返鄉市民居家檢疫需求，及1月15日起返台居家檢疫採1人1戶防疫政策，台南市政府積極招募春節返鄉防疫旅館，提高量能。（圖／記者林悅翻攝）

▲為加緊因應春節國外返鄉市民居家檢疫需求，及1月15日起返台居家檢疫採1人1戶防疫政策，台南市政府積極招募春節返鄉防疫旅館，提高量能。（圖／記者林悅翻攝）

交通部觀光局統計，目前防疫旅宿設置約1萬6千房，入住率約為5成。因應春節期間的檢疫訂房需求，觀光局已函請各縣市政府協調轄內旅宿業增加防疫旅宿量能，近期可增加逾千房。

不過，交通部官員轉述，林佳龍質疑只發函難以有效且迅速解決問題，便指示由交通部次長祁文中直接督導觀光局，今起邀集地方政府與公協會（今明日先邀請六都）盤點供給及需求，並研議跨縣市調節機制，另必須逐日滾動檢討，全力達成在年前增加1萬房供給的目標，此外也持續向行政院爭取特別預算中防疫旅館的經費。

對於地方政府反映防疫旅館須經觀光單位會同衛生單位、建管單位共同場地會勘及辦理人員教育訓練等程序，至少約需2至4周才能完成上線，林佳龍也指示，由祁次長協調相關單位，研議全力縮短防疫旅館整備期，盡速解決返台國人的需求。

▲▼北市防疫旅館示意圖。圖為2020年12月加入防疫旅館行列的雀客旅館台北站前店。（圖／台北市觀傳局提供）

▲北市防疫旅館。（圖／台北市觀傳局提供）

▲桃園市防疫旅館因應農曆春節返鄉潮即將客滿，市府觀旅局緊急協調旅館業加入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市防疫旅館因應農曆春節返鄉潮即將客滿，市府觀旅局緊急協調旅館業加入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

官員轉述，林佳龍也在會中指示，若防疫旅館整備不及、或量能不足，可評估改採替代的「安心旅館」方案，即在台國人入住非防疫旅館的一般旅館，將自宅留給須檢疫之返國親友，以符合1人1戶的居家檢疫規定；補助則同樣以每位檢疫者1房（800元）的方式，只是換成家人至一般旅館入住，盼可緩解供需吃緊的情形。

至於向旅宿業者徵用空房的措施，評估因徵用費、意願及防疫能量不一，加上已訂房或餐廳定席之消費糾紛（若成為防疫旅館可能需要取消訂單並做消費賠償）易引紛擾，初步評估暫不列入優先選項。

ET快訊
快訊／古錐師郭主義「愛女亡後」首發文！142字貼五月天簽名
逛全聯見「驚喜海鮮」！她手刀搶6盒　婆媽驚呼從沒遇過
獨／起底「鴨王」乾媽黑歷史！無照打肉毒害臉爛
學生拒讓座遭阿伯怒罵扭打風向逆轉　中一中回應了
陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化　吐30年委屈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年前增1萬間防疫旅館！交部擬推安心旅館　檢疫者自宅隔離補800元

LIVE／回溯採檢216人！變種病毒比對最新結果出爐　陳時中說明

寒流又要狠襲！防不耐寒魚種大量死亡　7減災法一定要做

台灣守住疫情靠運氣？ 醫：戴好口罩「再守6個月」讓世界震驚

富王鴨肉店「金句LINE貼圖」被退件　原因曝光！作者發聲明

台大擬設全英語「國際學院」　學費每年1萬美元、招境外研究生

「台灣蘋果」超營養年外銷742公噸　專家提醒挑選果皮平滑最好

1張收據逼哭網！不能出國「卻賣662個行李箱」：總有人期待變好

中市防疫旅館僅用54.8%...空房669間＋備用200間「只給台中人」

逛全聯見「驚喜海鮮」！她手刀搶6盒...畫面曝光婆媽驚呼：從來沒遇過

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

年前增1萬間防疫旅館！交部擬推安心旅館　檢疫者自宅隔離補800元

LIVE／回溯採檢216人！變種病毒比對最新結果出爐　陳時中說明

寒流又要狠襲！防不耐寒魚種大量死亡　7減災法一定要做

台灣守住疫情靠運氣？ 醫：戴好口罩「再守6個月」讓世界震驚

富王鴨肉店「金句LINE貼圖」被退件　原因曝光！作者發聲明

台大擬設全英語「國際學院」　學費每年1萬美元、招境外研究生

「台灣蘋果」超營養年外銷742公噸　專家提醒挑選果皮平滑最好

1張收據逼哭網！不能出國「卻賣662個行李箱」：總有人期待變好

中市防疫旅館僅用54.8%...空房669間＋備用200間「只給台中人」

逛全聯見「驚喜海鮮」！她手刀搶6盒...畫面曝光婆媽驚呼：從來沒遇過

預約SBL本季「最強洋將」？　米勒：數據會說話

梅西身價首度跌破1億歐元！　巴薩5大球星身價蒸發7000萬

紐時記者唱衰台灣防疫？美國教授：我不認為他「仇台親中」

嘉義布袋漁港車輛墜海　車內救出一男無生命徵象

富邦金向日盛金喊話：公開收購價格合理　把握期間參與應賣　

約基奇「阿肥日常」上演　繳35+15+6逆轉灰狼奪勝

港警搜索媒體辦公室　蘇貞昌籲：中國不應打壓民主自由

台灣大冠名陸製手機遭植入惡意程式　詐騙集團可騙取帳號密碼

台中最新粉紅風鈴木花海！「草莓棉花糖」滿開　搭配紅磚牆超療癒

黃少祺「50歲大肌肌」太猛登PTT表特版！　被意淫：男生都想幫他O

生活熱門新聞

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！正解曝

士林夜市遊客剩2成　商圈：水果攤貢獻最大

高雄學生奔250m追校車！　1駕駛、2騎士接力幫忙終上車

外送員接到千元單：又來！內行親曝不爽內幕

高雄地瓜球攤遭負評　老闆回嗆「去吃1塊的」

寒流凍7天探5°C！北北基宜大雨　全台一周低溫出爐

下波寒流越報越強「直逼霸王級」

富王鴨肉二度認錯「對象卻是正妹」！

獅+虎「強迫混種」生畸型彪！台南蛇王爭議多

T妹拍片「教穿哺乳衣」　被檢舉吸毒全下架

寒流明暴襲！21縣市低溫特報來了

南投「阿北出事了」撞賓士…她嬌喘叫出來

更多熱門

相關新聞

蔡炳坤：北市防疫旅館限市民入住「非政治考量」

蔡炳坤：北市防疫旅館限市民入住「非政治考量」

面對農曆春節國人返國潮，加上15日起返台居家檢疫限1人1戶，使防疫旅館供應量吃緊，台北市政府5日宣布，台北市防疫旅館自5日起僅限台北市民預定，結果被旅館同業公會批評「選舉考量」。對此，台北市副市長蔡炳坤受訪時表示，這不是政治考量，主要是因為北市目前能使用的防疫旅館房間數，只剩不到4成，「有點緊張。」

防疫旅館爆滿　台商提三建言

防疫旅館爆滿　台商提三建言

春節返國將擠爆防疫旅館　侯友宜：該由中央統一調度

春節返國將擠爆防疫旅館　侯友宜：該由中央統一調度

新北防疫旅館剩70間房！侯友宜：月底前緊急擴充310間

新北防疫旅館剩70間房！侯友宜：月底前緊急擴充310間

台南積極招募春節返鄉防疫旅館量能

台南積極招募春節返鄉防疫旅館量能

關鍵字：

防疫旅館

讀者迴響

熱門新聞

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

李李仁凌晨PO文再道歉！

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

移工撿到iPhone！失主現身讓他對台灣人超失望

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

「億萬小開」邱鋒澤爆同居采子！

集體硬上空姐「涉案11男」長相曝光！

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面