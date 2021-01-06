年前增1萬間防疫旅館！交部擬推安心旅館　檢疫者自宅隔離補800元

▲防疫旅館量能告急。（圖／記者林悅翻攝）

記者李宜秦／台北報導

旅外國人準備返台過年，導致一月下旬起防疫旅館預約爆量，部分地區出現一房難求的現象。對此，交通部長林佳龍今（6日）晨召開會議，要求交通部及觀光局主動邀集地方政府及公協會掌握供需，研議跨縣市調節機制，並縮短擴增房間的整備期，逐日列管，力求達成增加1萬房的目標。

若供給總量仍不足，則考慮推出替代方案「安心旅館」，讓檢疫者在自宅隔離，換成家人入住非防疫旅館的一般旅館，即可突破防疫旅館量能可能不足的問題。

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▲為加緊因應春節國外返鄉市民居家檢疫需求，及1月15日起返台居家檢疫採1人1戶防疫政策，台南市政府積極招募春節返鄉防疫旅館，提高量能。（圖／記者林悅翻攝）

交通部觀光局統計，目前防疫旅宿設置約1萬6千房，入住率約為5成。因應春節期間的檢疫訂房需求，觀光局已函請各縣市政府協調轄內旅宿業增加防疫旅宿量能，近期可增加逾千房。

不過，交通部官員轉述，林佳龍質疑只發函難以有效且迅速解決問題，便指示由交通部次長祁文中直接督導觀光局，今起邀集地方政府與公協會（今明日先邀請六都）盤點供給及需求，並研議跨縣市調節機制，另必須逐日滾動檢討，全力達成在年前增加1萬房供給的目標，此外也持續向行政院爭取特別預算中防疫旅館的經費。

對於地方政府反映防疫旅館須經觀光單位會同衛生單位、建管單位共同場地會勘及辦理人員教育訓練等程序，至少約需2至4周才能完成上線，林佳龍也指示，由祁次長協調相關單位，研議全力縮短防疫旅館整備期，盡速解決返台國人的需求。

▲北市防疫旅館。（圖／台北市觀傳局提供）

▲桃園市防疫旅館因應農曆春節返鄉潮即將客滿，市府觀旅局緊急協調旅館業加入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

官員轉述，林佳龍也在會中指示，若防疫旅館整備不及、或量能不足，可評估改採替代的「安心旅館」方案，即在台國人入住非防疫旅館的一般旅館，將自宅留給須檢疫之返國親友，以符合1人1戶的居家檢疫規定；補助則同樣以每位檢疫者1房（800元）的方式，只是換成家人至一般旅館入住，盼可緩解供需吃緊的情形。

至於向旅宿業者徵用空房的措施，評估因徵用費、意願及防疫能量不一，加上已訂房或餐廳定席之消費糾紛（若成為防疫旅館可能需要取消訂單並做消費賠償）易引紛擾，初步評估暫不列入優先選項。