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社會 社會焦點 保障人權

謝和弦偷情莉婭被判賠120萬…Keanna霸氣開嗆　網讚翻：太帥了

▲▼Keanna獲不起訴IG首發聲。（圖／翻攝自IG）

▲歌手謝和弦與前妻Keanna（戴一軒）發生婚變後鬧得滿城風雨。（圖／翻攝自IG）

記者陳雕文／新北報導

歌手謝和弦與前妻Keanna（戴一軒）發生婚變後鬧得滿城風雨！Keanna去年7月與新歡莉婭發生衝突，被檢方依傷害罪嫌起訴。法院今日召開審查庭，Keanna否認有傷害動機與犯意，庭訊後，Keanna對於謝和弦及莉婭因偷情而被判賠120萬的結果發表看法，「這是做錯事情的人應該得到的懲罰」。

▲勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬　Keanna連發「12個驚嘆號」發聲了！（圖／翻攝自Keanna IG）

▲勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬，Keanna連發「12個驚嘆號」發聲！（圖／翻攝自Keanna IG）

據了解，謝和弦跟Keanna於去年9月底正式簽字離婚，謝和弦也在臉書開直播，公開結束婚姻的心情，而當時就有網友留言，前妻值得更好的。對此，謝和弦則回應，「對，我們這種渣男太壞了」。

但在此之前，謝和弦曾控告Keanna偷走Dyson吸塵器、吹風機，莉婭也控告自己的iPhone 8 Plus被侵占，新北地檢署調查後認為罪證不足或超過追訴期，今年1月4日處分不起訴。Keanna則表示：「我沒有做的事情，時間會證明正義在我這邊」。

Keanna心情超好，在IG配圖加上一段英語發文，「我發現一件好笑的事情，你敢在臉書說那些狗屎話，但當我們面對面的時候，你對我什麼話都說不出來。再見，笨蛋三明治。」接著她再留言「抱歉，國王今天有點兇。親愛的紫民們會不習慣嗎？還是覺得這就是我？」

▲▼Keanna獲不起訴IG首發聲。（圖／翻攝自IG）

▲Keanna獲不起訴IG首發聲。（圖／翻攝自IG）

網友則輪番留言支持「不會，這就是妳」、「俗語說：說就天下無敵，做就有心無力」、「太帥了」、「KT硬起來的樣子太辣」。另外有人好奇髮色又變回紫色，對此Keanna回答「我這一生就紫色了」。

除了挨告獲得不起訴，Keanna控告謝和弦、莉婭兩人「侵害配偶權」，法院日前判決出爐，對方須連帶賠償Keanna新台幣120萬元。她為此發文感謝律師，同時Hashtag強調「侵害配偶權_能判賠超過百萬_是非常嚴厲的懲罰囂張」，最後爽喊「勝訴」。

▼勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬，Keanna開心說，「謝謝贊助」（圖／翻攝自Keanna IG）

▲勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬　Keanna連發「12個驚嘆號」發聲了！（圖／翻攝自Keanna IG）

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