　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東總圖人氣夯「設施毀損閉館歲修」　跨館借書...24hr可還

▲屏東縣立圖書館總館進館內部份設施遭破壞或牆面、沙發污損，將進行歲修 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣立圖書館總館有部份設施遭破壞或牆面、沙發污損，將進行歲修 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣立圖書館總館進館人潮踴躍，也讓館內部份設施遭破壞或牆面、沙發污損，屏東縣政府將從自2月4日起閉館12天進行歲修，2月16日（大年初五）恢復營運。

▲屏東縣立圖書館總館進館內部份設施遭破壞或牆面、沙發污損，將進行歲修 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼沙發、牆壁汙損。

▲屏東縣立圖書館總館進館內部份設施遭破壞或牆面、沙發污損，將進行歲修 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東總圖重新開館後因嶄新的空間加上藏書及各項閱讀便民服務增加，不僅到圖書館看書、借書與辦證人潮暴增，迄今累計進館人次破40萬人，流通冊數逾36萬冊，辦證人數達5162人，也吸引來自各縣市的圖書館、機關學校參訪觀摩，人氣居高不下。

文化處長吳明榮表示，總圖已經成了民眾不可或缺的閱讀休憩場所，因應場館營運每年應有計畫的維修與養護，從2月4日起進行歲修維護，在歲修期間民眾仍可透過通閱服務，於各鄉鎮圖書館借閱總圖的藏書，且提供24小時還書口服務讀者。

同時，為推展全縣公共圖書館事業，屏東縣政府籌備成立「屏東縣公共圖書館事業發展委員會」，邀請圖書出版業者、學校、企業，鄉鎮圖書館等共同參與並推廣未來屏東閱讀營運發展計畫。

吳說，屏東縣閱讀政策白皮書將以「攜手屏總圖，一起挺閱讀」為願景，由屏東總圖持續擔任領頭羊的角色，輔導鄉鎮圖書館爭取中央補助計畫並協助後續執行，並培力鄉鎮圖書館具備專業服務知能，讓全縣公共圖書館朝向「總館-分館」體系邁進。

▲Her今天推出平價好物「Ryo呂」韓方頭皮養護洗髮精500ml x 2，原價650元，特價379元

ET快訊
看A片「瞬間猝死螞蟻咬下體」　英籍男詭死原因出爐
自主健康管理偷跑去看五月天演唱會　7人共被罰33萬
空姐遭11男性侵亡「女星兒子爆是嫌犯」！他目睹曝屍體死狀
板橋女騎士自摔衝對向　滑進轎車底重傷影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獨／雲林「三寶號」救護車搶眼　取名來自這對善心夫妻

屏東總圖人氣夯「設施毀損閉館歲修」　跨館借書...24hr可還

宣示午餐採用國產食材　台南市教育局會同教育部國教署訪查學校午餐

屏東婦兼父職育3子女生活困頓　枋警揪友攜手送暖助度難關

屏東退休阿北熱淚盈眶　感謝東港警積極阻詐保住他老本

屏東潮州女警為失智男申請愛心手錬　服務到家…家屬窩心

台中安和路去年97起車禍、半年奪3命　里民怕怕：要辦法會

聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓拜會　台南市長黃偉哲熱情歡迎

「頂上對決」！　南警提醒民眾正確配戴安全帽保障生命安全

天冷溪床也好就是要賭！　善警取締職業賭場不分時也不手軟

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

獨／雲林「三寶號」救護車搶眼　取名來自這對善心夫妻

屏東總圖人氣夯「設施毀損閉館歲修」　跨館借書...24hr可還

宣示午餐採用國產食材　台南市教育局會同教育部國教署訪查學校午餐

屏東婦兼父職育3子女生活困頓　枋警揪友攜手送暖助度難關

屏東退休阿北熱淚盈眶　感謝東港警積極阻詐保住他老本

屏東潮州女警為失智男申請愛心手錬　服務到家…家屬窩心

台中安和路去年97起車禍、半年奪3命　里民怕怕：要辦法會

聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓拜會　台南市長黃偉哲熱情歡迎

「頂上對決」！　南警提醒民眾正確配戴安全帽保障生命安全

天冷溪床也好就是要賭！　善警取締職業賭場不分時也不手軟

兄弟春訓開訓宣布新隊長　菜鳥日新秀化身為劍士

疫情升溫股市也狂熱！謝金河：美股正邁向史詩級泡沫水準

中華Veryca「穩健掛牌16367輛」　持續稱霸商車市場22年！

1月限定！點8號蒸籠點心「加1元多1籠」　哞哞牛乳包新上市

《Minecraft Earth》受疫情影響將停止營運　1月5日推出最終更新

獨／雲林「三寶號」救護車搶眼　取名來自這對善心夫妻

多維TW／于品海：現實恐讓美國對台「無能為力」

李李仁：錯了就是認！　「表現最大誠意」再致電向挨罵教練道歉

快訊／東京首都圈明正式宣布緊急狀態！為期1個月

陳時中曝新冠疫苗採購進度！未公布廠牌的500萬劑「這2天簽約」

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

罷王投票倒數　藍營助攻1/9園遊會催票

台中2000噸透天別墅搬家　屋主砸300萬移屋

捐贈全額薪水及選舉補助款陳昆和回饋地方

台南積極招募春節返鄉防疫旅館量能

用路人注意！屏東市建置6熱點違停自動取締系統

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝　西螺老家低調治喪

國道事故防制成效獲肯定　落實「三三安全策略」

苗栗4歲童公園走失　女警扮保母解危

大園五權森林公園　規劃日照中心設施

台南區發生機車與堆高機車禍騎士送醫

落實原民土地正義　吉安35族人獲土地權狀

台南市歸仁獅子會愛心捐血嘉年華

雲林虱目魚大量凍死30萬尾

更多熱門

相關新聞

台南市圖新總館啟用

台南市圖新總館啟用

耗資近19億元，經歷3任台南市長推動的台南市立圖書館新總館，2日盛大開幕啟用，副總統賴清德、台南市長黃偉哲等人，為兼具美術館及博物館特色的市圖新總館剪綵，也見證台南閱讀新時代正式開啟，落實書香大台南願景。

阿妹返鄉演唱會吸4萬人！3口罩男砸毀汽車玻璃

阿妹返鄉演唱會吸4萬人！3口罩男砸毀汽車玻璃

柴緊盯逗貓棒！5秒咬爆轉頭就跑

柴緊盯逗貓棒！5秒咬爆轉頭就跑

驗屋公司「公親變事主」　業者：找專業廠商才有保障

驗屋公司「公親變事主」　業者：找專業廠商才有保障

越野車隊擅闖危及國寶魚棲地　污染水質可罰30萬

越野車隊擅闖危及國寶魚棲地　污染水質可罰30萬

關鍵字：

屏東縣立圖書館總館歲修營運破壞

讀者迴響

熱門新聞

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

李李仁凌晨PO文再道歉！

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

集體硬上空姐「涉案11男」長相曝光！

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

移工撿到iPhone！失主現身讓他對台灣人超失望

「億萬小開」邱鋒澤爆同居采子！

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面