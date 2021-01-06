屏東總圖人氣夯「設施毀損閉館歲修」　跨館借書...24hr可還

▲屏東縣立圖書館總館有部份設施遭破壞或牆面、沙發污損，將進行歲修 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣立圖書館總館進館人潮踴躍，也讓館內部份設施遭破壞或牆面、沙發污損，屏東縣政府將從自2月4日起閉館12天進行歲修，2月16日（大年初五）恢復營運。

▲▼沙發、牆壁汙損。

屏東總圖重新開館後因嶄新的空間加上藏書及各項閱讀便民服務增加，不僅到圖書館看書、借書與辦證人潮暴增，迄今累計進館人次破40萬人，流通冊數逾36萬冊，辦證人數達5162人，也吸引來自各縣市的圖書館、機關學校參訪觀摩，人氣居高不下。

文化處長吳明榮表示，總圖已經成了民眾不可或缺的閱讀休憩場所，因應場館營運每年應有計畫的維修與養護，從2月4日起進行歲修維護，在歲修期間民眾仍可透過通閱服務，於各鄉鎮圖書館借閱總圖的藏書，且提供24小時還書口服務讀者。

同時，為推展全縣公共圖書館事業，屏東縣政府籌備成立「屏東縣公共圖書館事業發展委員會」，邀請圖書出版業者、學校、企業，鄉鎮圖書館等共同參與並推廣未來屏東閱讀營運發展計畫。

吳說，屏東縣閱讀政策白皮書將以「攜手屏總圖，一起挺閱讀」為願景，由屏東總圖持續擔任領頭羊的角色，輔導鄉鎮圖書館爭取中央補助計畫並協助後續執行，並培力鄉鎮圖書館具備專業服務知能，讓全縣公共圖書館朝向「總館-分館」體系邁進。

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