富王鴨肉店「辱罵女外送員」引爆眾怒！鄰居驚曝：可能會歇業搬遷

▲小老闆對女熊貓外送員嗆聲事件，引發社會熱議。（圖／網友授權）

記者白珈陽／台中報導

台中富王鴨肉店因嗆聲熊貓女外送員事件，在網路上引發網友不滿，而店家也因此多日未營業。據了解，該店家的鄰居表示，店家可能會歇業，近期也有傳出要搬遷的消息。不過，至於鴨肉店是否會真的因此歇業、搬遷，仍有待進一步證實。

回顧整起案情，一名女熊貓外送員日前到台中市北區富王鴨肉店取餐時，懷疑遭到店家拖單，提出質疑後，還遭到一名男店員怒嗆，「破查某」、「妳毛長齊再來說話啦」等語。據了解，該名店員的真實身分，其實是鴨肉店的小老闆，而老闆發覺事態嚴重之後，帶著兒子到派出所想與女外送員和解，而女外送員拒絕和解，堅決對其提出告訴。

▲鴨肉店接連未營業多日。（圖／記者白珈陽攝）

另外，鴨肉店附近的店家的老闆娘表示，其實小老闆人不錯，平時看到也都會互相打招呼，有時跟他們購買餐點時，小老闆還會偷偷在便當裡加菜，而該老闆娘也提到，年輕人創業很難，希望大家可以再給他機會。

此外，此事件在網路發酵後，除了引起熱議以外，同時也讓諸多網友為女外送員感到不平，紛紛出手檢舉店家，而富王門口的攤位餐檯也遭民眾檢舉路霸，因而遭到警方依法到場告發開罰。此外，也有民眾檢舉疑有消防安全疑慮，因此消防局也派遣檢查小組前來勘查，