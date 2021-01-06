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喬治亞州參議員「1%關鍵激戰」　民主黨非裔候選人率先宣布當選

▲▼喬治亞州參議員決選，民主黨非裔候選人華諾克（Raphael Warnock）率先宣布勝選。（圖／路透）

▲喬治亞州參議員決選，由民主黨非裔候選人華諾克（Raphael Warnock）率先自行宣布當選。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國喬治亞州的參議員決選已於當地時間5日晚間結束投票，儘管開票至今兩黨候選人票數持續拉鋸，但到了6日凌晨，維持小幅領先的民主黨參選人華諾克已自行宣布當選。據報導，民主黨若能搶下喬治亞州2席參議員，待賀錦麗上任後，就能投下打破平局的關鍵票，使拜登領導的民主黨完全控制國會。

根據《福斯新聞》指出，目前已開出98%的選票，兩黨4位候選人得票率持續拉鋸。民主黨籍的牧師華諾克（Raphael Warnock）穩定維持在1%左右的領先，已於6日凌晨自行宣布當選表示，「無論今天你們是否投我一票，未來我在參議院的每一天都會為你們而戰。」共和黨對手、現任參議員羅夫勒（Kelly Loeffler）則說，她會堅持到選票全數清點完畢為止。

▲▼喬治亞州參議員決選投票於5日晚間結束，選務人員正在清點選票。（圖／路透）

▲喬治亞州參議員決選投票於5日晚間結束，選務人員正在清點選票。（圖／路透）

另一場拉鋸戰由民主黨政治新秀、紀錄片製作人奧索夫（Jon Ossoff）對上共和黨現任參議員帕度（David Perdue），目前奧索夫以0.3個百分點微幅領先帕度。據悉，11月的首次選舉中得票率達49.7%的帕度幾乎擊敗了奧索夫，但喬治亞州規定得票率必須超過50%才能確定當選，因此才會再度補選。

綜合BBC、路透報導，愛迪生研究公司（Edison Research）針對5200多位喬治亞州選民的出口民調顯示，去年11月總統大選後川普與拜登的得票率各半，在參議院該由哪黨掌控的問題中兩派意見也各占一半。只要民主黨的奧索夫與華諾克擠下帕度和羅夫勒，在參院達成兩黨各50席的局面，待賀錦麗就職後投出關鍵票，民主黨就能完全執政。

▲▼喬治亞州1月參議員決選。（圖／路透）

▲代表民主黨角逐喬治亞州1月參議員決選的華諾克與當選總統拜登。（圖／路透）

報導補充，喬治亞州20年來從未有民主黨人贏得參議員選舉，但此次決選的民調卻呈現勢均力敵的情況，如果2位民主黨挑戰者當選，華諾克將成為喬治亞州首位黑人參議員，33歲的奧索夫則將是最年輕的參議員。

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