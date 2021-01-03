「偷吃日記＋性高潮文章」扯作風歐美　正宮心碎聯手大姑猛打臉

▲人夫阿亮背著妻子偷吃，與同潛水社團內的女社員小雲（化名）曖昧交往。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

人夫阿亮（化名）背著妻子在外偷吃，與同潛水社團內的女社員小雲（化名）曖昧。亮妻一日因見到老公傳送性高潮的文章給小雲，驚覺有異，遂開始展開調查，並於蒐集好證據後至法院提告，向偷吃2人求償150萬元，而阿亮的姐姐也一路相挺，出庭替亮妻作證。士林地院審結判正宮得獲償15萬元。全案仍可上訴。

阿亮與妻2013年結婚，怎料，他2019年8月間開始與小雲曖昧，2人不僅時常在LINE上互相告白，甚至還建立了記事本，在上頭紀錄彼此相識相戀及旅行的點滴回憶。亮妻一日因見到老公傳送關於性高潮的文章給小雲，懷疑他在外偷吃，遂開始展開調查。

亮妻主張，老公2019年10月被抓包偷吃後仍沒有悔改，隔（11）月16日就與小三在宜蘭某民宿的公開場合中放閃，當時小雲毫不避嫌地坐在阿亮大腿上，彼此還相互擁抱，舉止親暱。亮妻再痛訴，2020年6月底老公與小雲不僅一起到東北角海岸玩兩天一夜，期間還一同踏進摩鐵；且平時生活中，阿亮也多次把小雲帶到其親姊位在北市的房屋同居。對此，她認為自己配偶權已遭嚴重侵害，決定向偷吃2人求償150萬元。

法庭上，阿亮辯稱自己與小雲是2016年在潛水社團中認識的，社友間都會聊及性愛、性高潮等話題，由於小雲和自己論點不同，才傳送相關文章給她；至於坐大腿一事，單純僅是當天小雲喝醉，他為避免女生跌倒所以出手輔助，強調2人間並無擁抱動作。

對於一同進入摩鐵，阿亮稱因當時他感覺脖子有異狀，才請小雲協助查看確認，堅稱過程中沒有任何曖昧等親暱行為，況且朋友間勾手臂並肩行走，僅屬常態；阿亮坦言，自己作風像歐美人士，且因生性浪漫，有時對友人間較親密的互動不會先設防，覺得妻子的擔心其實都是多餘。

士林地院審理時，阿亮的親姊則出面證稱，她2020年間曾前往借給弟弟的房屋查看，當時在家中就有見到小雲的保養品、拖鞋等個人用品；又她同年6月要去給弟弟生日驚喜時，一進門竟見到小雲在屋內，當下她非常生氣，覺得弟弟怎能如此大膽，帶小三來這裡住。法官經勘驗雙方LINE訊息以及相關證述後，認為阿亮與小雲偷吃屬實，審結判賠15萬元。可上訴。

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