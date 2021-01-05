嚴德發任國防部長將滿3年　5大接棒人選曝光

▲國防部長嚴德發執掌國防部已將滿3年。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國防部長嚴德發近期又傳出異動可能，由於參謀總長黃曙光將滿64歲，必須退役，但因他全力處理潛艦國造政策，讓他成為呼稱最高的部長接替人選；不過除了黃曙光外，其他有被點名的人選，還包括國安局長邱國正、海委會主委李仲威、國安會秘書長顧立雄，以及國安會副秘書長陳文政等。但國防部5日表示，部長人事屬總統職權，目前一切正常，有關人事訊息不做評論。

近期由於國防部常務次長陳曉明中將退役，這牽動軍方高階將領異動的問題，外傳國防部訓練次長室次長李兆明中將調升為10軍團指揮官，而原軍團指揮官王興禮中將，則升任陸軍司令部副司令；而現任陸軍副司令莫又銘中將則轉任國防部常務次長，預計近期拍板。

在國防部長方面，嚴德發已多次傳出異動消息，他上任至農曆年間，任期也達3年，加上參謀總長黃曙光將滿64歲屆齡退伍，接下來蔡英文政府極為重視的「潛艦國造」政策，邁入最後一哩路，黃曙光又是潛艦國造的總舵手，這也成為他接替部長呼聲最高的主因，不過要破例直升部長，就屬較為罕見的例子。

▼參謀總長黃曙光成為接掌部長呼聲最高的人選。（圖／記者李毓康攝）



不過，除了黃曙光之外，有被點名的人選包括：海委會主委李仲威，以及國安局長邱國正。其中，邱國正是在前年，總統府發生特勤菸案時，臨危授命接掌局長一職；據悉當時因過於臨時，蔡英文召見邱國正入官邸，他還向府方表示，他因為要帶孫子，可能得帶著孫子一起面見。

不過，軍方人士分析，一般來說，情治首長任期多半不會太短，加上嚴德發跟邱國正都屬「陸軍」，如果從三軍輪替的角度思考，蔡英文任內已任用空軍、陸軍的部長，理應海軍部長該浮上檯面了，因此邱國正接掌部長的可能性也相對不會那麼高。

▼國安局長邱國正再次被點名是部長的人選。（圖／記者屠惠剛攝）



至於跟黃曙光同屬海軍的李仲威也被點名，事實上兩人不合早已浮上檯面，儘管黃曙光處理潛艦國造備受重用，但李仲威在「國艦國造」上也不遺餘力。

除此之外，如果對照前總統陳水扁執政時期，任用「文人部長」，找來蔡明憲擔任國防部長；外界也有點名，國安會秘書長顧立雄循嚴德發的路線，從國安會轉任部長，或是一直致力於國防事務的國安會副秘書長陳文政，都會是人選。

▼海委會主委李仲威在國艦國造工作上不遺餘力，也被外界點名會是部長人選。（圖／記者周宸亘攝）



▲如果蔡英文第二任有意任用「文人部長」，國安會副秘書長陳文政也被點名是可能人選。（圖／記者林敬旻攝）