北海道巧克力來台首推新年禮盒！「隱藏版口味」選擇困難症必入手

▲city’super獨家引進日本北海道必買巧克力ROYCE’，近首度在台推出6款新年限定禮盒，其中包含8種從未引進的「隱藏版巧克力」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

頂級超市city’super獨家引進日本北海道必買巧克力ROYCE’，近首度在台推出6款新年限定禮盒，其中包含8種從未引進的「隱藏版巧克力」，禮盒價位帶從620元至2580元，即日起至21日開放預購享88折優惠。另外青鳥旅行攜手台灣在地茶葉品牌京盛宇，推出2款春節聯名限定禮盒，內含受歡迎的「爆餡蛋捲」搭配阿里山金萱茶，打造愜意幸福的「茶食光」。

▲▼頂級超市city’super獨家引進日本北海道必買巧克力ROYCE’，近首度在台推出6款新年限定禮盒。（圖／業者提供）

業者表示，今年因受疫情影響無法出國，帶動ROYCE’整年度銷售持續成長，受惠於第4季萬聖節、聖誕節旺季，讓銷售與去年同期激增5成！而此次6款新年禮盒當中，有4款為台灣首度引進，內含高達8種台灣未引進的「隱藏版巧克力」，例如提拉米蘇奶油口味巧克力威化、洋芋泡芙巧克力球，都是充滿層次口感的隱藏版甜點。

其中880元的「點心精選禮盒」有7種共17枚巧克力，是一款超過3分之2都是全新隱藏口味的驚喜新年禮盒，甚至還有ROYCE’商品中罕見的「生奶油巧克力蛋糕」。ROYCE’也推出2款經典口味的新年限定包裝禮盒，包含「榛果可可口味餅乾禮盒 春節限定版」、「甜味黑巧克力及牛奶口味醇巧克力 春節限定版」，從經典醇巧克力，到榛果可可口味的巧克力餅乾都有。

ROYCE’新年限定禮盒即日起至1/21開放預購，預購享88折之外再送日本原裝進口高級品牌紙巾，同時也針對各大企業春節送禮需求，提供客製化服務。

▲青鳥旅行攜手台灣在地茶葉品牌京盛宇，推出2款春節聯名限定禮盒，內含受歡迎的「爆餡蛋捲」。（圖／業者提供）

另外青鳥旅行攜手台灣在地茶葉品牌京盛宇，推出兩款金牛年春節聯名限定禮盒「春茜郁香」及「春茜染香」，以蛋捲佐茶的新搭配，打造愜意幸福的「茶食光」。其中「春茜郁香禮盒」內含2款最受消費者歡迎的「爆餡蛋捲」，花生粒粒與原味肉鬆各5入；「春茜染香禮盒」採用掀蓋式設計，內含花生粒粒蛋捲、芝麻沙沙蛋捲各5入，還有鹹香的肉鬆蛋捲與海苔肉鬆蛋捲各5入，兩種禮盒皆搭配淡雅的阿里山金萱袋茶10入，在暢聊漫談間拉近家人朋友的距離。

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