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關1天值16.4萬！最美女董葉素菲3年勞役抵1.8億　本月10日出監

▲▼新LOGO版／司法第二辦公大廈,法務部第二辦公室,最高法院檢察署,臺灣高等法院民事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

▲葉素菲易服3年勞役即將期滿，預計將於本月10日出監。（圖／資料照）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

博達案2004年喧騰一時，擁有「最美女董」之稱的前董事長葉素菲涉嫌掏空公司63億元，因此2009年間遭判刑16年8月，併科罰金1億8000萬元定讞，但葉無力繳納罰金，因此易服3年勞役折抵，換算下來坐一年牢就可抵掉6000萬元。而現年62歲的葉素菲，勞役即將期滿，預計將於本月10日出監。

博達科技公司於1991年由葉素菲創立，1999年還曾獲頒國家磐石獎，該年底公司掛牌上市，各大企業爭相入股，博達手上訂單滿到3年內都做不完；但博達的財報假象很快就於2004年6月破滅，公司因負債近30億而跳票，葉素菲也因涉嫌虛增營業額、境外交易套取公司資金、發行不實海外公司債等手法，掏空63億元而遭到士林地檢署偵辦，並提起公訴。2009年11月，葉素菲遭判刑16年8月、併科罰金1億8000萬元定讞。

後葉素菲移送往台中女監服刑，二度申請假釋初審通過，但葉無力繳納高額罰金，即便通過假釋也無法出獄，因此葉素菲改服3年勞役折抵，換算下來坐一年牢就可抵6000萬元。如今葉素菲易服勞役即將期滿，預計本月10日即可假釋出監，

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