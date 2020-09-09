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界線喬不攏！餐飲兄妹檔「口水狂抹」服飾闆娘臉　超噁行徑曝光

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▲▼吵架,爭執。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台東一對陳姓兄妹，因不滿郭姓鄰居放置東西不合己意，竟直接開罵三字經。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台東報導

陳姓兄妹一同在台東經營餐飲店，他們因物品放置界線事宜，與隔壁服飾店的郭姓女子有嫌隙，而一次爭吵中，這對兄妹檔竟情緒失控，除了狂罵郭女三字經外，甚至直接手指沾滿自己口水往對方臉上抹，郭女氣得提告。法院近日判決出爐，判罰陳男7000元、陳女9000元罰金，皆得易服勞役。可上訴。

陳姓兄妹與郭女互為鄰居，雙方常因物品放置界線而有爭執。2019年8月10日晚上進8點許，3人又因同一問題爭吵，不料此次陳男竟不顧在公共場合，直接開罵郭女「X你娘」、「瘋查某」等語，接著陳女也接續罵出「壞心人」等話，過程中還加碼以手指沾滿自己口水，直接朝郭女臉頰塗抹。郭女當下覺得自己人格尊嚴遭貶損，馬上報警處理。

台東地院審理時勘驗現場錄影檔案，發現陳姓兄妹2人確實有以三字經辱人，並做出口水抹臉的舉動，認為此行為的確有表示不屑、輕蔑、鄙視、攻擊人格意涵，足以貶損郭女人格價值及尊嚴評價，但考量2人坦承犯行，犯罪動機是因與郭女長期嫌隙累積後，一時衝突解決未果情緒失控所致，審結依公然侮辱罪判兄妹倆各7000元、9000元罰金，得易服勞役7日及9日。可上訴。

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