蘇貞昌：每天11點公告進口豬數量　萊劑含量上下游全要申報

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌4日前往台北港海關視察豬肉進口逐批查驗狀況，他表示未來每天11點，政府將公布台灣豬屠宰量、進口豬進口量、從哪一國來，以及萊劑含量也會顯示，且標示會跟著走；而上下游都必須確實申報，方便政府溯源。

▲政府未來每天11點，公告台灣豬、進口豬重量，而進口豬含萊劑量也會顯示，並且上下游皆要申報，政府可方便溯源。（圖／行政院提供）



為了整備未來有萊豬入台可能，蘇貞昌上午前往新北八里的台北港，視察豬肉進口逐批查驗狀況。同時，他也首次公開進口豬肉資訊看板，未來每天上午11點，都會公布國產豬屠宰量、重量、佔全部豬肉比例等資訊。

此外，在進口豬方面，蘇貞昌表示，儘管進口商都已經承諾不會進口含有萊劑的豬肉，而且就算進口也會清楚標示；不過，政府還是會嚴格把關，一定會為食品安全把關。

蘇貞昌說，往後每天上午11點，除了公布每天台灣豬屠宰量、重量，以及佔比之外，進口豬的部分，也會揭露全國進口多少豬肉，比重佔多少，從哪一個國家進口，以及萊劑含量等，都會清楚顯示。

蘇貞昌說，而且標示會跟著走，就算萊劑符合容許量，但全部都會跟著走，就像是台灣豬標示跟著台灣豬走，而進口豬就會跟著進口豬標章走；而上下游也都必須確實申報，這樣可以方便追溯。

▲政府未來每天11點，公告台灣豬、進口豬重量，而進口豬含萊劑量也會顯示，並且上下游皆要申報，政府可方便溯源。（圖／行政院提供）

▲政府未來每天11點，公告台灣豬、進口豬重量，而進口豬含萊劑量也會顯示，並且上下游皆要申報，政府可方便溯源。（圖／行政院提供）