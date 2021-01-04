　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌：每天11點公告進口豬數量　萊劑含量上下游全要申報

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌4日前往台北港海關視察豬肉進口逐批查驗狀況，他表示未來每天11點，政府將公布台灣豬屠宰量、進口豬進口量、從哪一國來，以及萊劑含量也會顯示，且標示會跟著走；而上下游都必須確實申報，方便政府溯源。

▲▼政府未來每天11點，公告台灣豬、進口豬重量，而進口豬含萊劑量也會顯示，並且上下游皆會標示，政府可方便溯源。（圖／行政院提供）

▲政府未來每天11點，公告台灣豬、進口豬重量，而進口豬含萊劑量也會顯示，並且上下游皆要申報，政府可方便溯源。（圖／行政院提供）

為了整備未來有萊豬入台可能，蘇貞昌上午前往新北八里的台北港，視察豬肉進口逐批查驗狀況。同時，他也首次公開進口豬肉資訊看板，未來每天上午11點，都會公布國產豬屠宰量、重量、佔全部豬肉比例等資訊。

此外，在進口豬方面，蘇貞昌表示，儘管進口商都已經承諾不會進口含有萊劑的豬肉，而且就算進口也會清楚標示；不過，政府還是會嚴格把關，一定會為食品安全把關。

蘇貞昌說，往後每天上午11點，除了公布每天台灣豬屠宰量、重量，以及佔比之外，進口豬的部分，也會揭露全國進口多少豬肉，比重佔多少，從哪一個國家進口，以及萊劑含量等，都會清楚顯示。

蘇貞昌說，而且標示會跟著走，就算萊劑符合容許量，但全部都會跟著走，就像是台灣豬標示跟著台灣豬走，而進口豬就會跟著進口豬標章走；而上下游也都必須確實申報，這樣可以方便追溯。

▲▼政府未來每天11點，公告台灣豬、進口豬重量，而進口豬含萊劑量也會顯示，並且上下游皆會標示，政府可方便溯源。（圖／行政院提供）

▲政府未來每天11點，公告台灣豬、進口豬重量，而進口豬含萊劑量也會顯示，並且上下游皆要申報，政府可方便溯源。（圖／行政院提供）

▲▼政府未來每天11點，公告台灣豬、進口豬重量，而進口豬含萊劑量也會顯示，並且上下游皆會標示，政府可方便溯源。（圖／行政院提供）

▲政府未來每天11點，公告台灣豬、進口豬重量，而進口豬含萊劑量也會顯示，並且上下游皆要申報，政府可方便溯源。（圖／行政院提供）

ET快訊
花錢相親3年找不到對象　30歲女「擇偶5條件」曝
PTT貼文嗆血染跨年　真兇抓到了！刪3筆電硬碟滅證
連2天西門町偷拍短裙妹　男大生被逮狂奔遭3警扛回
拿下六座總冠軍！　樂天桃猿劉玠廷正式卸任領隊
快訊／日本將發布東京緊急狀態！首都圈皆入列
快訊／傑尼斯「關8」成員確診新冠！　高燒38度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄日溫差20度！7.5℃飆到27.5℃　鄭明典曝原因：很特別

挑戰吳怡農！顏聖冠參選民進黨北市主委：我已做好準備

蘇貞昌：每天11點公告進口豬數量　萊劑含量上下游全要申報

蔡啟芳剛出院就自駕釀車禍　蔡易餘：對不起醫生護理師的照顧

快訊／共機連續5日擾台　今早兩度侵我西南空域

蘇貞昌：行政院全院尾牙取消　「各單位小型聚餐可自辦」

藍營縣市長拒萊豬會被彈劾撤職？　蘇貞昌：有人還活在威權時代

快訊／前立委蔡啟芳出院第2天「駕車自撞電桿」！　妻腿痛骨折

蘇貞昌視察豬肉進口：台灣貨要銷出去「不得不接受人家賣進來」

快訊／監委疑「天網」侵犯隱私　陳時中：蒐集資料後28天銷毀

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

4日鋒面接近北部有局部短暫雨　下波寒流轉濕冷！低溫探11度

高雄醫美貴婦慘遇內賊！保險箱3000萬「現金+金條+鑽戒」全搬空

王令麟、吳宗憲情義相挺 澎恰恰加入東森直銷盼「3年賺2億還債」

高雄日溫差20度！7.5℃飆到27.5℃　鄭明典曝原因：很特別

挑戰吳怡農！顏聖冠參選民進黨北市主委：我已做好準備

蘇貞昌：每天11點公告進口豬數量　萊劑含量上下游全要申報

蔡啟芳剛出院就自駕釀車禍　蔡易餘：對不起醫生護理師的照顧

快訊／共機連續5日擾台　今早兩度侵我西南空域

蘇貞昌：行政院全院尾牙取消　「各單位小型聚餐可自辦」

藍營縣市長拒萊豬會被彈劾撤職？　蘇貞昌：有人還活在威權時代

快訊／前立委蔡啟芳出院第2天「駕車自撞電桿」！　妻腿痛骨折

蘇貞昌視察豬肉進口：台灣貨要銷出去「不得不接受人家賣進來」

快訊／監委疑「天網」侵犯隱私　陳時中：蒐集資料後28天銷毀

笑死！《通靈駕訓班》爛番茄98％　外媒：從頭笑到尾

靈性白貓每天「土下座禮佛1hr」　虔誠膜拜姿笑翻網：在求罐罐

體育總會改選理監事拜會魏嘉賢 　汪輝欲問鼎理事長尋求支持

石虎想返家要經5大「嚴格訓練」　沒通過只好進入收容長照體系

一回家柴柴耳朵「潮到出水」他嚇瘋問「舔不到吧？」　真相爆笑

小資男「聰明換機法」現省破萬元！苦笑：很可悲嗎　網洗版狂推

南非變種病毒疫苗恐無效！傳染性高而快　專家：比英變種令人擔憂

川普批疫情誇大造假！佛奇：死亡人數都是真實的　醫療早不堪負荷

TOYOTA RAV4狂賣破3萬台稱霸車市！逼迫ALTIS交出19年王位

狗狗趴在4月大嬰兒身上　他睡醒驚覺「愛女沒呼吸」崩潰！

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

政治熱門新聞

鍾沛君右肺異常增生　今急動手術

快訊／蔡啟芳出院「駕車撞電桿」　妻腿骨折

美女議員鍾沛君驚曝「右肺異常增生」

江啟臣：國民黨做好對抗威權準備

王定宇列陳學聖發言史　駁藍營首長反對萊豬遭撤換

王金平驚傳緊急開刀　住院10天近況曝

陳學聖要蘇貞昌聲明：不彈劾萊豬零檢出首長

不配合萊豬行政命令恐遭撤職？　侯友宜回應了

快訊／監委疑「天網」侵犯隱私　陳時中：蒐集資料後28天銷毀

蘇貞昌4日視察萊豬逐批查驗作業　明起網路揭萊劑檢驗結果

賴品妤賀新年　COS鬼滅「胡蝶香奈惠」被讚爆

藍營縣市長拒萊豬會被彈劾撤職？　蘇貞昌：有人還活在威權時代

黃捷當伴娘超胸　逼哭閨蜜新娘

孫大千曝萊豬叩關「業者5選擇」：燒臘店讓民進黨的臉又紅又腫

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

辱女外送員「毛長齊再講話」！　台中鴨肉店被告想和解

羞辱女外送員！網負評洗錯　無辜鴨肉店哭了

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

2大2小包2000參加婚宴！新娘逼再匯4000

李玖哲爆哭！道謝《全明星》紅隊

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

陳阿姨叫外送「備註1行」　店員差點不想努力了

趙又廷《晴雅集》遭指抄襲漫威！

快訊／比跨年還冷！寒流本周大降溫　北北基大雨特報

爸媽陪同談和解！鴨肉店員辱女外送員　負評谷歌下架了

34歲「帥哥主播」驚爆陳屍家中！

台中鴨肉店遭起底！業者嗆投訴客人：您瞎了？

比上班族強！擺攤賣吃1天5hrs「月賺9萬」

新竹人看過來！爽玩六福村只要199元

少女考100分被質疑作弊　隔天陳屍池塘

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面