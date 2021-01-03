「6指男」從小被當怪物　樂觀曝工作現況感謝爸媽！上千網友打氣

▲原PO在臉書發文。（圖／翻攝自臉書／爆廢1公社）



記者崔子柔／綜合報導

一名男網友的右手有6根手指頭，從小就常受到異樣眼光看待，但他沒有因此氣餒，還靈活運用多出來的一指，感謝爸媽讓他有個生活上的好幫手，樂觀的態度讓上千網友湧入打氣。

原PO昨（2）日在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，他先前因為多一根手指，常常被當成「怪物」，但他認為這根手指是生活上的好幫手，在不少情況上都讓他更方便。

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▲他認為這根多出的手指成為生活上的輔助。（圖／翻攝自臉書／爆廢1公社）



原PO舉例，在打電動、數錢、扣茶杯，甚至是彈吉他時都可以做為彈片使用，寫書法時更是輔助的「超級好幫手」，可說是工作上的好夥伴，「感謝老爸老媽給我的！」

貼文一出不到一天就吸引超過2千名網友按讚，見到原PO樂觀的生活態度，也紛紛湧入留言「好難想像怎麼動喔⋯⋯上帝給的禮物」、「境隨心轉，保持積極樂觀的態度」、「別在乎別人眼光，每個人都是最特別的」、「以前Gameboy玩超級瑪麗，要衝刺加跳躍超難按，看到你這樣我羨慕了」。

不少人提問那根多出的手指頭能否活動，原PO也大方在留言附上比讚、按鍵盤、玩電動的影像，滿足大家的好奇心。

▼不少網友湧入留言。（圖／翻攝自臉書／爆廢1公社）

