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勒斃孕婦「剖腹奪嬰」　成美聯邦67年來首位女死囚！10天後行刑

▲52歲的蒙哥馬利（Lisa Montgomery），將成為67年以來第一位接受聯邦死刑的女囚。（圖／路透）

▲52歲的蒙哥馬利（Lisa Montgomery）將成為67年以來第一位接受聯邦死刑的女囚。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

美國聯邦政府死囚名單上美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）裁定，下級法院上周暫緩殺人犯蒙哥馬利（Lisa Montgomery）處決的決定錯誤，將在本月12日行刑，將成為67年以來第一位接受聯邦死刑的女性。

根據《NBC News》報導，蒙哥馬利2004年結識23歲的孕婦史蒂妮特（Bobby Jo Stinnett），之後一直向親友謊稱她自己又懷孕了，某次假借要購買捕鼠㹴犬（rat terrier），前往史蒂妮特位於密蘇里州的住家，先用粉色尼龍繩勒斃對方，再剖開其腹部取出子宮，奪走8個月大的女嬰。所幸女嬰最後奇蹟般地存活，由父親撫養長大，現年15歲。

蒙哥馬利的律師亨利（Kelley Henry）主張她有妄想症，深信自己懷孕，且童年曾遭遇可怕虐待，受到「嚴重精神疾病與童年創傷的毀滅性影響」。不過檢方認為，蒙哥馬利花了好幾星期在計畫行兇，還上網爬文如何剖腹生產，在2007年贊成判她死刑。

蒙哥馬利原本要在去年12月8日被處決，但她的律師團隊在11月以確診新冠肺炎、無法及時提出赦免請求為由，成功獲得法官莫斯（Randolph Moss）批准延後行刑。聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）局長卡瓦哈爾（Michael Carvajal）又在11月23日把蒙哥馬利的處決日期改到2021年1月12日。

蒙哥馬利的律師團上周又以「聯邦法規禁止聯邦監獄管理局在死刑暫緩執行期間更改行刑日期」為由提出訴訟，莫斯再次表示認同，並下令聯邦監獄管理局在1月1日前，不能決定蒙哥馬利的新刑期。聯邦巡迴上訴法院1日的裁定指出，莫斯的判斷有誤，蒙哥馬利的死刑將按計劃於拜登就任總統前執行。蒙哥馬利若如期伏法，就會是美國自1953年以來首位被處決的聯邦女死囚。

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