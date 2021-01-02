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下週「強冷空氣」達寒流等級　濕冷令人不適！高山有機會下雪

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲受輻射冷卻影響，今晨最低溫出現在南投中寮鄉6.4度。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

受輻射冷卻影響，今晨最低溫出現在南投中寮鄉6.4度。不過冷空氣減弱，白天陽光露臉後氣溫回升、溫暖舒適。值得注意的是，下週四、五有另一波「強冷空氣」南下，歐洲、美國模式甚至預測達到寒流等級，而且是濕冷令人不適的天氣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(2日)白天起大台北多雲、桃園以南晴朗穩定，北海岸及東半部為多雲偶有零星短暫雨的機率；氣溫續回升，晚氣溫仍低，日夜溫差大。今日氣溫:北部11至20度，中部9至24度，南部9至26度，東部11至24度。明(3)日各地晴朗穩定，白天舒適溫暖、早晚冷，日夜溫差仍大。

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▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲下週四、五(7、8日)另一波的「強冷空氣」南下，濕涼轉濕冷。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新歐洲及美國(GFS)模式模擬顯示，下週一(4日)下一波鋒面接近，水氣增多，北台灣局部短暫降雨的機率提高；下週二、三(5、6日)鋒面及東北季風影響，北台轉濕涼有雨，東半部亦有局部短暫雨。

下週四、五(7、8日)另一波的「強冷空氣」南下，濕涼轉濕冷。至於其南下時間？最新各國模式模擬大約都在下週四開始。其強度等級？歐洲模式及美國模式皆模擬有達「寒流」的機率，其最低氣溫雖不會像上一波乾冷「強寒流」那麼低，但帶來濕冷的天氣，是更令人不適的。由於是第6、7天的模擬，各國模式都還在持續調整，應繼續觀察。

天氣風險公司總經理彭啟明對下週強冷空氣則透露，這波強冷空氣最低溫時間預估在下週四、五，由於是濕冷天氣，有高山追雪或需要避寒的活動安排，可以持續關注相關氣象情資。

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