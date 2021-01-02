合法結婚卻「不能生子」！同性伴侶遠赴柬埔寨　挨429針淚獲1女

記者曾筠淇／綜合報導

向上科技教育基金會支持拍攝的《怪咖系列》中，由朱詩倩導演執導的《非法母親》聚焦在一對同志伴侶雖合法結婚，但卻無法合法在台灣孕育子女，最終只能遠赴柬埔寨求子；即便小孩擁有雙方的DNA，法律上卻未必能承認母親的合法性，親生媽媽形同非法母親。

小雨和世平在2019年台灣同性婚姻專法通過後合法結婚，但是，兩人卻無法合法的在台灣生小孩；世平表示，「在台灣不只價格好，然後醫療又好，但是我們兩個女生是沒有權利做人工受孕的，我們就是只能去國外做。」因此，兩人2019年2月便遠赴柬埔寨取卵，雖然5月時，小雨植入卵子失敗，但同年8月終於成功。

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▲小雨為求子，與世平遠赴柬埔寨。（圖／向上科技教育基金會授權使用）

小雨表示，她因罹患妊娠糖尿病，所以在424天的求子旅程中，「我覺得自己不夠好，我沒辦法用很自然的方式，給我的小孩健康跟養分」，早晚都要2針胰島素、測3次血糖，期間一共挨了429針。小雨表示，她的媽媽每次遇到任何事情都會先怪她，像是嫌她胖，或是當她腳部乾癬越來越嚴重時，斥責「我不要丟人現眼，你腳這麼醜，你就要遮起來。」但是，當她第一次試管嬰兒失敗時，媽媽卻鼓勵她、要她勇敢，「她（媽媽）現在好像又回到以前會比較愛我的媽媽、會希望我好好的。」

▲世平一路給予支持。（圖／向上科技教育基金會授權使用）

小雨回憶起懷孕過程，「孕期非常的痛苦，我吐到5個月，然後頭痛到沒辦法睡覺，5個月都是24個小時暈車的感覺。」不過，所幸世平一直支持著小雨，就連她不愛自己的同時，世平還是深深愛著她；小雨表示，世平看到她的傷口會摸、會關心，她知道自己身體就是不好看，她根本無法愛自己的身體，但是她卻幸運的「找到一個比我愛自己的人」，而她也清楚「我喜歡女生比喜歡男生多很多。」

小雨入院當晚就施打了無痛分娩，待產22小時後，醫師告知她和世平可能必須剖腹產，因為孩子長比較大；待產32小時後，小雨終於成功將女兒生出來了。小雨激動說道，「我看到她（女兒）的時候，真的很感動，37週又等了30幾個小時」，只希望孩子可以健康成長。

▲小雨和世平會很愛很愛女兒。（圖／向上科技教育基金會授權使用）

小雨笑稱，女兒平平的鼻子像她又像世平，雖然不像混血兒，但卻非常可愛！此時，小雨話鋒一轉，感性說道，「同志家庭裡面很辛苦，但是她（女兒）一定有能力可以度過一切，因為我們會很愛很愛她，試圖不要去嫌棄她，我一定會在她身邊，讓她知道，你真的是最棒的！」

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