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汪毅夫稱不容妄議對台方針 　「武統論降溫、兩岸可望緩和？」

台灣最後一位進士汪春源的曾孫汪毅夫以「府城的光榮」為題發表演講。（圖／取自成功大學）

▲大陸全國台灣研究會新任會長汪毅夫。（圖／取自成功大學）

文／中央社

大陸全國台灣研究會新任會長汪毅夫日前提及，「絕對不能容忍全面妄議中央對台大政方針」。對照大陸國台辦主任劉結一今（1日）發表的新年賀詞，基調也是以「反獨和平促統」為主。據知情人士指出，由此證明，北京方面終究不願走上武統之路，加上總統蔡英文這次元旦談話不再過於強勢，預料2021年兩岸關係有降溫可能性。

汪毅夫日前表示，「絕對不能容忍全面妄議中央對台大政方針、全盤否定對台工作成績」。這一表態，引發「武統」等鷹派言論未來恐遭壓制的聯想。

《中評社》日前報導，2020年12月29日，全國台灣研究會在北京舉辦「2020台灣暨兩岸關係回顧與展望研討會」，有40多名專家學者與會。上任不滿1個月的汪毅夫在致詞時，作上述表示。

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲汪毅夫當時的致詞表示，兩岸關係「發展主導權始終掌握在大陸的手裡」。（圖／路透社）

汪毅夫當時的致詞表示，「民進黨當局」加緊「去中國化」動作，「阻撓破壞」兩岸交流。「外部勢力」加大打「台灣牌」力度，使台海形勢面臨「嚴峻挑戰」。但不論局勢如何變化，兩岸關係的「發展主導權始終掌握在大陸的手裡」。

他宣稱，大陸對台大政方針有幾個堅持絕不動搖。即堅持「一個中國」原則、堅持「九二共識」、堅持「和平統一、一國兩制」基本方針、堅持反對與遏制「台獨分裂」圖謀與行徑、堅持捍衛國家主權與領土完整。

根據報導，汪毅夫話鋒一轉表示，「我們也絕對不能容忍全面妄議我中央對台大政方針、全盤否定我對台工作成績的言論」。這一說法，截然不同於以往大陸涉台單位的公開言論，因此引起外界注意。

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／翻攝自國台辦網站）

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／翻攝自國台辦網站）

大陸國務院台灣事務辦公室主任劉結一今（1日）發表的新年賀詞，今年陸方將堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決遏制「台獨分裂活動」。並「推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程」，基調仍是「反獨和平促統」。

由於兩岸關係近年來陷入低潮，在一些鷹派媒體及寫手的推波助瀾下，大陸網路湧現出「武統」的聲浪。近1、2年來，諸如前國台辦主任王在希主張「兩岸和平統一機率越來越小」，甚至如退役將領王洪光直接主張「武統」的言論，更如火上加油。

在此情況下，負責執行對台工作的國台辦等涉台單位，以及仍持溫和立場的涉台學者及智庫，頓時成為一些大陸民眾指責的對象，造成極大壓力。

有看法認為，汪毅夫選在新舊年交替時發表這一言論，似有為大陸涉台政策及對台態度「齊一步調」的考量，以免上述「妄議中央」的鷹派言論干擾對台工作，並成為「敵對勢力」趁機攻擊的藉口。

另有分析指出，大陸對台態度是否真能如汪毅夫所言不容妄議，上述人物及相關媒體的「武統」等鷹派言論，在新的一年是否可能被壓制，將是可供觀察的指標。

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汪毅夫妄議對台方針武統

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